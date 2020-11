Tom Felton ravive la querelle amère de Draco Malfoy avec Harry Potter

Dans une franchise remplie de Détraqueurs, de Mangemorts et de Seigneurs Noirs, l’élève Draco Malfoy a réussi à être horrible de toutes sortes sans être l’un des éléments ci-dessus. Tom Felton, qui a intimidé Harry et le reste des étudiants de Poudlard en tant que Draco dans les huit films du Harry Potter série, s’est récemment rendu sur Instagram pour relancer l’ancienne querelle avec une photo de lui-même posant devant une télévision, qui montrait Daniel Radcliffe comme Harry allongé sur le sol.

Tom Felton a sous-titré la photo avec un emoji de lion avec un score de zéro et un emoji de serpent avec un score de 1, en référence aux écoles respectives de Harry et Draco, Gryffondor et Serpentard. De toute évidence, l’acteur voit la scène à côté de laquelle il a posé comme une victoire décisive de Draco sur Harry, quelque chose de peu Harry Potter les fans pourraient discuter avec.

La scène en question se déroule au début de Harry Potter et le prince de sang mêlé. À bord du Poudlard Express, Harry suit Draco dans le compartiment de Serpentard, convaincu que son camarade de classe ne servait à rien. Bien qu’Harry soit caché sous sa cape d’invisibilité, Draco en déduit que son rival est présent dans le compartiment.

Draco parvient même à assommer Harry et à le laisser allongé sur le sol du train. L’incident a marqué l’une des rares fois où Draco a pu revendiquer une victoire décisive sur Hary, et il est clair que Felton estime que c’est quelque chose à célébrer à ce jour.

Bien sûr, dans la vraie vie, Felton est de bons amis avec son Harry Potter acteurs et a aidé à organiser une récente rencontre virtuelle des acteurs en l’honneur du 19e anniversaire de la franchise. Rupert Grint, Daniel Radcliffe, Evanna Lynch, Bonnie Wright et Alfred Enoch, qui jouait Dean Thomas, n’étaient que quelques-uns des noms qui faisaient partie de la réunion.

Bien que le Harry Potter série terminée il y a près d’une décennie, les films continuent à occuper une place particulière dans le cœur des téléspectateurs qui ont grandi avec Harry et ses amis. La franchise continue d’être extrêmement lucrative, avec de nouveaux jeux vidéo, parcs à thème et autres marchandises continuant d’être produits par Warner Bros.

La série vit également dans l’esprit à travers le Bêtes fantastiques films, écrits par JK Rowling, qui existe dans le même univers que Harry Potter, mais est fixé des décennies dans le passé. De toute évidence, les fans sont toujours très amoureux du monde magique que Rowling a présenté aux lecteurs en 1997 avec Harry Potter et la pierre philosophale. Pour sa part, Felton est fier de son association avec le monde de Poudlard, même s’il a admis une fois que la nature moins qu’agréable de son personnage et son habitude d’intimider d’autres écoliers ont rendu certains types de réunions de fans difficiles.

« Beaucoup de [the younger fans] vraiment lutter avec l’idée que tout n’est pas réel. Quand je les rencontre, j’essaie d’être aussi amical que possible, mais je pense que cela les effraie encore plus. «Pourquoi Draco me sourit-il? Plus j’essaye aussi – mets mon bras autour d’eux ou quelque chose du genre – plus c’est «Éloigne-le de moi! Alors j’ai appris à abandonner. C’est trop dur pour certains d’entre eux. Je reçois toujours des lettres, tu sais, «Qu’est-ce que Harry t’a jamais fait? Pourquoi es-tu méchante avec lui? ‘… Alors ça a été bien de faire des apparitions à des remises de prix, et les plus jeunes fans, peut-être qu’ils voient,’ Oh, c’est vrai, c’est de l’imagination. ‘