Tom Ellis renonce à jouer pour une autre passion

Il y a beaucoup de personnages qui ont fait fureur cette année et, l’un d’eux, est Lucifer. Avec la première de sa saison 5B, l’histoire du fils le plus rebelle de Dieu est redevenue l’une des plus regardées sur Netflix et, par conséquent, l’acteur Tom Ellis Cela a commencé à attirer l’attention de nombreux fans qui, grâce à la quarantaine imposée en raison du coronavirus, ont trouvé cette série pour passer un moment plus agréable.

Cependant, Lucifer est sur le point de se terminer. Après cinq saisons, l’ensemble du casting a terminé le tournage du sixième il y a plus d’un mois et sera bientôt ajouté au catalogue de la plateforme pour donner la clôture définitive à cette série qui a catapulté Tom Ellis à la renommée internationale après le passage raté qu’il a eu sur la chaîne de télévision Fox Channel aux États-Unis.







A tel point qu’avec la fin du strip qui a eu tant de succès chez le géant du streaming, au point que Nielsen le considérait comme le plus regardé, les acteurs ont commencé à innover. Et, pour Ellis, c’est l’occasion idéale de reprendre de vieilles passions qu’il a dû mettre en pause à cause du jeu d’acteur. Né en Angleterre, cet acteur s’est également perfectionné en musique.

En plus d’être chanteur, il faisait aussi partie d’un groupe, mais il y a une passion musicale qui était totalement inconnue. C’est ça, la star de Lucifer éblouit en jouant de la trompette française. Cet instrument à vent peut permettre à la fois des sons doux et doux ainsi que des sons rugueux et durs, ce que cet artiste aux multiples facettes parvient à combiner parfaitement.

De plus, l’un des premiers moments où Tom Ellis a montré sa passion pour la trompette française était, ni plus ni moins, que dans l’un des épisodes de Lucifer. Avec sa robe rouge typique et marchant dans son fantastique penthouse, le protagoniste de la série joue une mélodie joyeuse.