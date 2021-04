Tom Ellis a un nouveau projet après Lucifer

Au dernier moment, Tom Ellis Il est devenu l’une des personnalités les plus aimées et respectées du monde du cinéma. De plus, son niveau d’acteur, sa spontanéité et son dynamisme devant les caméras, qui se reflètent dans son rôle de premier plan dans Lucifer, ils ont également été un plus dans son succès actuel.

Cependant, la série qui a catapulté Tom Ellis la renommée internationale a pris fin. Pendant la pandémie, Netflix a créé la première partie de la cinquième saison de Lucifer et, ils ont récemment annoncé que Le 28 mai arrivera celle dite «partie B», qui donnera une suite nécessaire aux huit premiers chapitres.

Lucifer est sur le point de se terminer. Photo: (Netflix)



Mais, aussi, le jour même où la plateforme de streaming a fait l’annonce que tous les fans attendaient, le protagoniste et le reste de la distribution ont annoncé la fin du tournage du sixième et dernier opus. Bien qu’il semble que pour profiter de la clôture définitive de l’histoire du fils de Dieu le plus rebelle, nous devrons attendre 2022.

Même ainsi, alors que Tom Ellis attend la première des nouvelles saisons, ne cesse de fonctionner. Bien qu’il ait un emploi du temps chargé en termes de jeu d’acteur, il a également cherché d’autres alternatives qui n’ont rien à voir avec le fait d’être devant une caméra, mais avec la solidarité.

Il y a quelques heures, via son compte Instagram, l’acteur a annoncé le lancement d’une ligne de vêtements 100% durable qu’il a créée avec la marque Rupert & Buckley Clothing Co. Le but de cette nouvelle initiative est de collecter de l’argent pour les enfants et que, dans les hôpitaux, peuvent avoir les jouets nécessaires pour aider à leur rétablissement. Et, en plus, il a assuré qu’à partir du 1er mai, ses modèles pourront être envoyés dans le monde entier.