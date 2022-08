Tom Cruise s’excuse auprès du couple pour avoir perturbé leur randonnée pendant le tournage de Mission: Impossible Stunt

Le couple mari et femme, Jason et Sarah Haygarth, se promenait avec leur chien dans un parc national britannique très isolé et assez vallonné appelé Like District quand, à leur grande surprise, ils ont remarqué un spectacle inhabituel. Des hélicoptères survolaient une zone. Les Haygarth ont dit En plus:

« Vers la fin de la promenade, dernier pic, nous commençons à voir des hélicoptères remonter un ravin et déposer des gens du haut… Nous étions comme, cela ne semblait pas correct. Nous avons découvert les gens, c’étaient les caméramans. Quand nous sommes arrivés au sommet, nous avons été arrêtés par ce qui devait être un membre de l’équipe de production, en disant : « Tu ne peux pas y aller ». Nous allons faire atterrir l’hélicoptère du haut… ‘Alors, nous avons pris un selfie. »

Après que Sarah et Jason aient obtenu le « tout clair » pour continuer leur randonnée, le couple est tombé sur l’acteur Tom Croisière « s’attacher dans un parapente. »

Sarah a dit En plus:

« J’ai tout de suite vu que c’était lui. Au moment où nous sommes arrivés, les gens parlaient de Mission impossible était en train d’être filmé… mais je m’attendais à un doublé.

Jason a raconté leur conversation avec la star :

« Il s’est d’abord excusé pour le bruit. « Désolé, les gars, je sais que nous avons gâché votre promenade avec le bruit », leur a dit Jason Cruise. Et puis il a dit : « J’aime votre chien. » Nous avons demandé : ‘Qu’est-ce que tu fais ?’ Puis il a dit : « Je vais sauter. J’étais comme, ‘Tu vas faire Quel?’ Il a dit : ‘Je vais sauter.’ Juste avant de sauter, il a dit : « A plus ! J’espère que ça se passera bien », et nous avons dit : « Bonne chance, Tom. «

La Soleil partagé des images de Cruise sautant de la falaise pour la scène des cascades.

FILM VIDÉO DU JOUR

Tom Cruise est un casse-cou depuis son plus jeune âge

Paramount Pictures

Plus tôt cette année, l’acteur de 60 ans s’est exprimé lors d’un panel au Festival de Cannes où il a avoué être un casse-cou depuis qu’il était un jeune garçon. Croisière rappelée :

«Je pense que j’avais environ 4 ans et demi, et j’avais cette poupée, et vous la jetez en l’air et un parachute tombe. Je jouais avec ce truc, et je le jetais d’un arbre, et je me disais, ‘Je veux vraiment faire ça.’ Je me souviens d’avoir enlevé les draps de mon lit, et j’attachais une corde… et je suis monté jusqu’à l’avant-toit, et je suis monté sur le toit. J’ai regardé et ma mère était dans la cuisine – elle avait quatre enfants – et j’ai sauté du toit.

Mission : Impossible – À l’estime, partie 1le septième volet de la franchise, sortira en salles le 14 juillet 2023.