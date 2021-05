Tom Brady rend hommage à Gisele Bündchen et ex Bridget Moynahan à l’occasion de la fête des mères

Tom Brady rend hommage à sa femme, Gisele Bündchen, et à son ex Bridget Moynahan en cette fête des mères.

La star de la NFL a partagé une photo de famille en noir et blanc sur Instagram, mettant en vedette Bündchen et ses trois enfants: John «Jack» Edward Thomas, 13 ans, Benjamin Rein, 11 ans, et Vivian Lake, 8 ans. sa femme de 12 ans et la mère de deux de ses enfants pour fêter l’occasion.

«Bonne fête des mères @gisele», a-t-il écrit. «Vous nous aimez et nous soutenez pas comme les autres. Passez une journée spéciale! ❤️❤️. »

Sur ses histoires Instagram, Brady a partagé une photo de Bündchen avec ses bras autour de Vivian et Benjamin, écrivant le doux message, « My numero uno @gisele ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️. »

Malgré leur séparation avec Moynahan en 2006, les deux sont restés amicaux au fil des ans en coparrainant leur fils de 13 ans.

Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay a enchaîné avec un deuxième article sur ses histoires, partageant une photo de la famille recomposée. Sur la photo, Moynahan et leur fils Jack posent à côté de Brady et Bündchen, tous quatre souriant à la caméra.

«Bonne fête des mères @bridgetmoynahan», a-t-il écrit.

Brady a partagé la photo dans son histoire Instagram. Tom Brady / Instagram

Bündchen a également envoyé un peu d’amour à Moynahan dimanche, partageant une photo de Moynahan avec une autre maman et la légende, « Bonne fête des mères à ces super-mamans! »

Tant d’amour dans cette famille recomposée!

Le mois dernier, Brady a partagé un message d’anniversaire sur Instagram pour le 50e anniversaire de Moynahan, écrivant dans une histoire Instagram: «Joyeux anniversaire @bridgetmoynahan, nous espérons que vous passez une excellente journée.»

En février, la star de «Blue Bloods» a même félicité son ex pour sa victoire au Super Bowl, partageant une photo sur Instagram avec la légende: «Je suis presque sûr que je ne suis pas le seul de #patriotsnation à célébrer @buccaneers.»

Dimanche, la mannequin brésilienne de 40 ans a partagé son propre message de célébration de la fête des mères, écrivant une légende touchante en anglais et en portugais à côté de trois photos d’elle avec ses enfants.

«Être mère, c’est l’expérience la plus amusante, enrichissante, stimulante et incroyable de ma vie», a-t-elle écrit. «Je me sens tellement chanceux d’être une maman de si petits anges qui m’inspirent à être le meilleur que je puisse être tous les jours … il n’y a pas de plus grand amour que je connaisse.

Elle a poursuivi le message, ajoutant: «J’envoie un gros câlin et beaucoup d’amour à toutes les mammas, grand-mères, arrière-grand-mères qui aiment inconditionnellement et une acclamation spéciale à ma mère incroyable qui a élevé mes 5 sœurs et moi avec tant d’amour. J’espère que vous passerez tous une journée spéciale et joyeuse! »

Brady et Moynahan sont datés de 2004 à 2006 et se sont tous deux remariés depuis. La star du football et Bündchen se sont mariés en février 2009.

Le couple a célébré son 12e anniversaire de mariage en février, juste après la victoire de Brady au Super Bowl. L’athlète de 43 ans a publié une photo de la famille de cinq personnes, prise juste après sa grande victoire, écrivant un doux message d’anniversaire à sa femme de plus d’une décennie.

« Joyeux anniversaire!! Je n’aurais pas pu imaginer une meilleure épouse et partenaire que vous @gisele quand j’ai dit «oui» il y a 12 ans », a-t-il écrit. «J’ai eu tellement de plaisir, de bonheur et de joie en voyant notre famille grandir! Vous êtes la personne la plus douce, la plus aimante et la plus déterminée que je connaisse. Vous faites toujours ce qui est juste et vous êtes le meilleur exemple pour nos enfants de ce qu’est un partenaire aimant et solidaire! A quel point suis-je béni ?? Je t’aime »

Bündchen a écrit son propre message d’anniversaire, partageant un carrousel d’images du couple au fil des ans, y compris une adorable photo de retour de la famille de cinq personnes.

«Joyeux anniversaire mon amour! Je ne peux pas croire que cela fait déjà 12 ans! » elle a commencé la légende.

«Nous avons tellement souffert et avons tellement grandi ensemble. Il n’y a rien que j’aime plus que toi et notre famille et il n’y a personne avec qui je préfère partager ma vie que toi! Te amo ❤️ «