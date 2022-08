Tom Brady excusé du camp d’entraînement des Bucs pour « s’occuper de certaines choses personnelles »

Tom Brady s’absente du terrain pour « s’occuper de certaines choses personnelles » qui le garderont à l’écart du camp de pré-saison jusqu’à la fin du mois.

Les Buccaneers de Tampa Bay ont annoncé jeudi que le quart-arrière légendaire était dispensé de leur entraînement conjoint avec les Dolphins de Miami et ne reviendrait pas dans l’équipe avant plusieurs semaines.

« Tom a été excusé aujourd’hui », a déclaré l’entraîneur-chef des Bucs, Todd Bowles, après l’entraînement, selon le site Web de l’équipe. « Il sera de retour quelque temps après (le) Tennessee (match de pré-saison). Il va s’occuper de certaines choses personnelles. »

Brady, 45 ans, manquera deux matchs de pré-saison dans lesquels il n’était pas censé jouer, car de nombreuses équipes reposent leurs meilleurs joueurs pendant la pré-saison afin d’éviter les blessures avant la saison régulière. Le match de pré-saison de Tampa Bay contre les Titans du Tennessee référencé par Bowles aura lieu le 20 août.

Bowles a ajouté que l’équipe s’était préparée à ce que Brady manque de temps avant le début du camp d’entraînement le mois dernier.

« C’est quelque chose dont nous avons parlé avant le début du camp d’entraînement », a déclaré Bowles. « Nous avons alloué ce temps parce qu’il voulait entrer dans la chimie avec les gars et passer par deux semaines de camp d’entraînement. »

« C’est quelque chose qu’il doit gérer », a-t-il ajouté. « Nous lui faisons confiance. Nous en avons parlé – c’était prévu bien avant le camp d’entraînement et il ne sera là qu’après Tennessee. »

Étant donné que Brady est dans la NFL depuis des décennies, Bowles ne s’inquiète pas du fait qu’il manque de temps et a déclaré qu’il avait « un niveau élevé de confiance » dans le fait que Brady sera prêt lorsque la saison régulière débutera le 11 septembre contre les Cowboys de Dallas.

« Ouais, s’il n’avait pas les années et l’expérience que le gars a et entre et travaille avec diligence, je serais certainement inquiet », a-t-il déclaré.

Brady a initialement annoncé après la saison dernière qu’il prendrait sa retraite, mais a ensuite changé d’avis et a annoncé en mars qu’il serait de retour pour sa 23e saison au total et sa troisième avec les Bucs. Il a mené la NFL avec 5 316 verges par la passe et 43 passes de touché la saison dernière à 44 ans.

Il a également déjà ses plans d’après-carrière, car il aurait signé un contrat de 375 millions de dollars sur 10 ans pour travailler avec Fox Sports en tant qu’analyste sur les jeux de la NFL après ses jours de jeu.

« Je sais que j’arrive comme une sorte de recrue, mais je sais que je vais travailler extrêmement dur, comme je le fais toujours », a-t-il déclaré dans 45secondes.fr en juin. « Je pense toujours qu’il y a beaucoup de choses que j’ai apprises au cours de ma carrière professionnelle qui se poursuivront dans une autre carrière. »