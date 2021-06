Tom Brady et Patrick Mahomes en tête d’affiche de Madden NFL 22 sur PS5, PS4

Madden NFL 22 lancera un tir en profondeur sur PlayStation 5 et PS4 à partir du 20 août, et voici votre premier aperçu des séquences de gameplay «améliorées» de nouvelle génération. La nouvelle fonctionnalité phare de la simulation de football américain, Dynamic Gameday, promet de transformer l’expérience dans tous les modes. « Qu’il s’agisse d’installer un plan de match hebdomadaire dans Franchise ou de s’affronter dans Play Now, les matchs de Madden NFL 22 se sentiront frais avec un niveau plus profond de stratégie et de narration dans chaque match et dans chaque stade », le communiqué de presse taquine.

Alors, à quoi pouvez-vous vous attendre ? « Dynamic Gameday dans Madden NFL 22 est alimenté par trois nouvelles fonctionnalités : Gameday Atmosphere, Gameday Momentum et Next Gen Stats : Star-Driven AI », poursuit l’éditeur EA Sports. En effet, cela se résume à de nouvelles animations et systèmes de foule qui augmenteront les statistiques d’une équipe particulière lorsqu’elle jouera à domicile. Cependant, aucune de ces fonctionnalités ne sera disponible sur la PS4 – elles sont exclusives à la PS5.

Le mode franchise est également mentionné dans le communiqué de presse : « Madden NFL 22 permettra aux joueurs de se sentir plus connectés et en contrôle de leur équipe, avec des systèmes de gestion du personnel et de progression de l’arbre de compétences plus détaillés, et une stratégie de jeu hebdomadaire complète avec un moteur de saison remanié qui maintient des choses fraîches chaque semaine. La franchise continuera également à voir des améliorations tout au long de l’année via plusieurs mises à jour de service en direct. » La nouvelle interface utilisateur est taquinée dans la bande-annonce ci-dessus, mais nous devrons attendre pour voir jusqu’où cela va.

Le mode solo Face of the Franchise sera également de retour, tandis que le spin-off d’arrière-cour The Yard a également sa propre campagne – les deux partageront des déverrouillages de vanité et des produits cosmétiques. « Face of The Franchise revient avec une toute nouvelle histoire, un système de classe de joueurs et la possibilité de jouer du côté défensif du ballon en tant que secondeur pour la première fois », explique le texte de présentation.

EA Jouer les membres pourront essayer le titre avant sa sortie, tandis que ceux qui précommanderont l’édition MVP ou l’édition Dynasty bénéficieront d’un accès anticipé de trois jours. Ces éditions plus chères seront également les seules éligibles au double droit, ce qui signifie qu’il n’y a pas de mise à niveau gratuite de PS4 à PS5 chemin de la version standard.