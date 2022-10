Tokyo Revengers prendra fin en novembre de cette année

La manche de »vengeurs de tokyo » aura sa fin dans les cinq prochains chapitres. Le compte Twitter officiel du créateur, ken wakui, a confirmé que le 16 novembre sera la date de la première du dernier chapitre de son histoire, avec une image portant la phrase « Revenge Complete » marquée en rouge. C’est en juin 2021 que son prochain arc a été confirmé comme étant la grande finale.

« Tokyo Revengers » compte actuellement 274 chapitres, de nombreux fans de la série commentant que, bien que la série ait connu ses points forts, les arcs récents ont présenté un déclin de son histoire. D’autres espèrent que le mangaka ne précipitera pas la fin en raison du grand nombre de détails non résolus.

Bien que beaucoup aient été choqués et dévastés par l’annonce de la fin, d’autres ont remercié Wakui d’avoir créé »Tokyo Revengers ». Le manga a été créé en 2017 via le magazine Weekly Shonen. L’histoire suit un garçon nommé Takemichi Hanagaki qui découvre que le formidable gang Tokyo Manji a tué sa petite amie et son frère de lycée.

Cependant, tout change lorsque quelqu’un le pousse devant un train, mais au lieu de mourir, il voyage dans le temps jusqu’à ses années de lycée et jure de sauver sa petite amie du gang Tokyo Manji. Le manga s’est vendu à environ 65 millions d’exemplaires dans le monde, étant l’un des plus populaires aujourd’hui.

L’anime »Toky Avengers » a été adapté par Liden Films, la première de sa première saison en avril 2021 avec un total de 24 épisodes. La deuxième saison adaptera l’arc « Christmas Showdown », dont la première est prévue en janvier 2023. « Tokyo Revengers » a même créé une adaptation en direct en 2021, avec une suite qui devrait sortir en 2023.

La première saison de « Tokyo Revengers » est disponible sur la plateforme Crunchyroll.