Tokyo Motor Show 2021 annulé en raison de la flambée des cas de COVID-19, ne sera pas tenu en ligne non plus

Tenu pour la dernière fois en 2019, le Tokyo Motor Show biennal, l’une des plus grandes expositions du secteur, a été annulé pour 2021, sans qu’aucun événement virtuel ne prenne sa place. L’annonce de la JAMA (Association japonaise des constructeurs automobiles) est venue en avance sur son calendrier habituel d’octobre – ce qui en fait la première fois depuis l’inauguration du salon en 1954 qu’il ne se tiendra pas comme prévu. Ceci alors même qu’Auto Shanghai 2021 s’est déroulé sur le terrain, comme prévu, en Chine avec les précautions nécessaires.

Le Japon a déjà annoncé un état d’urgence de trois semaines dans quatre préfectures en raison d’une augmentation des infections COVID. D’autre part, les Jeux olympiques de 2020, déjà retardés d’un an, devraient se dérouler comme prévu en juillet.

La 46e édition du Salon de l’automobile de Tokyo en 2019 a attiré plus de 1,3 million de visiteurs, et le président organisateur, Akio Toyoda, également président de Toyota, espérait un salon 2021 rempli d’encore plus de voitures concept, qui repousserait les limites du « monozukuri ‘, ou la fabrication telle qu’elle est pratiquée au Japon.

Parmi les points forts de l’édition 2019 du salon de l’automobile de Tokyo, citons le concept Ariya de Nissan, le concept Waku SPO au morphing de la forme de Suzuki, les concepts LF30 Electrified et Mirai de Toyota, le premier modèle électrique de Mazda, le MX-30, et la nouvelle Honda Jazz.

