Toi, saison 4 : de quoi s’agit-il, casting et date de sortie

Le meurtrier Joe Goldberg reviendra dans la quatrième saison de »vous », la populaire série Netflix mettant en vedette l’acteur Penn Badgley. Basé sur les livres de Caroline Kepnesl’émission en streaming est un thriller psychologique qui nous montre comment Goldberg prend la vie d’autres personnes pour être avec sa bien-aimée, Guenièvre Beck.

Cependant, bien que la première saison commence par cette prémisse, au fur et à mesure que la série progresse, nous voyons le protagoniste se déplacer dans différentes villes et même épouser Love Quinn, un autre de ses amants qui le conduit à poursuivre sa vie de meurtrier. Bien que tout semble résolu, la quatrième saison à venir verra Joe retomber dans cette étrange addiction, mais maintenant il devra protéger sa famille parfaite.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Bande-annonce de The Snow Girl : de quoi parle la nouvelle série espagnole de Netflix

De quoi parle la quatrième saison de You ?

Bien que le synopsis officiel de la saison 4 de » You » n’ait pas encore été publié, il peut être confirmé par la bande-annonce que Joe est maintenant à Londres sous une nouvelle identité. Maintenant, il se fait appeler professeur Jonathan Moore et tente de s’intégrer dans le monde universitaire, ce qui lui sera difficile à cause de son étrange obsession.







Le casting de You saison 4

Penn Badgley reviendra sous le nom de Joe Goldberg, maintenant connu sous le nom de professeur Johnathan Moore, tandis que Taty Gabrielle reviendra avec le rôle de Marienne Bellamy. La première bande-annonce de la quatrième saison a révélé de nouveaux visages qui rejoindront la série, tels que Lukas Cage, Amy-Leig Hickman, Charlotte Ritchie, Ed Speleers, Tilly Keeper, Niccy Lin, Aidan Cheng, Eve Austin, Ozioma Whenu et Dariuo. Manteaux.

Ça pourrait aussi vous intéresser : Merlina : la série de Tim Burton aura une deuxième saison sur Netflix

Quand la saison 4 de You est-elle diffusée ?

La saison 4 de »You » sera diffusée sur Netflix en deux parties. Le premier arrivera sur la plateforme le 9 février 2023, tandis que le second arrivera le 10 mars 2023. Depuis quelques années, Netflix divise en deux certaines saisons de ses séries, comme il l’a fait récemment avec » Choses étranges 4 ».