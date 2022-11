Toho sortira un nouveau film Godzilla en 2023

films de monstres classiques Toho verra la sortie d’un nouvel opus de »Godzilla » en 2023, juste à temps pour l’anniversaire du personnage. Le producteur de films Toho a annoncé que le nouveau film sortira le 3 novembre 2023, arrivant juste à temps pour Godzilla Day.

Ce sera le premier film de Toho sur « Godzilla », après avoir sorti « Shin Godzilla » en 2023, bien que le projet reste actuellement sans titre. Toho détient les droits de Godzilla depuis la sortie du premier film au Japon le 3 novembre 1954, donnant les droits à la société de production. légendaire pour donner vie aux nouveaux volets de »Godzilla » depuis 2014.

Alors que la franchise Godzilla a commencé au Japon, les films de Legendary Pictures ont gagné en popularité avec le désormais nommé monstreverse. Bien que Toho ait sorti une série de films « Godzilla » entre 1954 et 2004, la franchise est restée sans nouveaux épisodes pendant plus d’une décennie.

Legendary Pictures’ Monsterverse a été plus prolifique que Toho au cours de la dernière décennie, à commencer par le film de 2014. La suite » Godzilla: King of the Monsters » sortie en 2019, suivie de » Godzilla vs. Kong » en 2021, avec une suite prévue pour 2024.

La société de production prévoit également de sortir plusieurs spin-offs, dont « Kong: Skull Island » en 2017 pour lancer la compétition entre Godzilla et le singe géant du même nom. L’anime Netflix »Skull Island » est actuellement en production, et »Godzilla et les Titans », une nouvelle série live-action exclusive à AppleTV+.

Pendant ce temps, les fans de la franchise célèbrent l’anniversaire de Godzilla d’une autre manière. Le légendaire cinéaste d’horreur John Carpenter a annoncé son partenariat avec Shout! Factory TV, dans laquelle il sélectionnera à la main quatre films Godzilla à diffuser dans le cadre de sa série « Master of Monsters ».

Le nouveau film Godzilla produit par Toho sortira en salles le 3 novembre 2023.