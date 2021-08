Toem est une aventure photographique en noir et blanc à l’allure pittoresque sur PS5

Hucoco - SLIDE - Ensemble meubles TV - Unité murale style moderne - Largeur 250 cm - Mur TV à suspendre - Finition gloss - Blanc/Noir

L'ensemble de meubles SLIDE grâce à son design intemporel et à ses couleurs tendance s'intégra parfaitement dans chaque intérieur. En plus de son allure esthétique, l'ensemble se caractérise par une grande fonctionnalité et une capacité de rangement important POINTS FORTS: Design moderne Grande capacité de rangement pour votre matériel audio/vidéo Façades modernes sans poignées faciles à ouvrir Finition: corps en blanc mat, façades en blanc et noir brillant Fabriqué en Europe CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: Dimensions meubles hauts: Largeur: 250 cm, Hauteur: 40/115 cm, Profondeur: 36 cm Dimensions totales meubles bas: Largeur: 250 cm, Profondeur: 36 cm, hauteur: 40/115 cm Structure: Panneaux de particules mélaminés Econatura Éclairage LED non inclus Meuble à monter soi même Photos des articles le plus fidèle possible, mais restant non contractuelles, les nuances de couleur et le rendu des matières présentés à l'écran pouvant être différents de la réalité