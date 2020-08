Titre de lancement de la PS5? “Gran Turismo 7” pourrait sortir plus tôt que prévu

Avec “Gran Turismo 7”, la PS5 obtient un jeu de course de première classe – et cela peut être le cas lorsque la console est lancée. Officiellement, la date de sortie n’a pas été fixée, mais le Racing-Sim voit une source avec de bonnes connexions avec Sony à l’horizon.

Comme son nom l’indique, le PlayStation Magazine officiel est proche de tout ce qui a à voir avec la console. Si “Gran Turismo 7” est répertorié dans le nouveau numéro du magazine comme un titre avec une sortie dans la période de lancement de la PS5, c’est définitivement une raison solide pour les fans de jeux de course de polir leurs volants.

Le magazine officiel parle d’une sortie proche du lancement

Bien entendu, la dernière partie de la série “GT” ne devrait pas manquer dans la liste de tous les jeux confirmés pour la PlayStation 5 imprimée dans le numéro actuel. Tous les jeux sont marqués d’un point de couleur qui les assigne à leur sortie attendue: rouge pour «prend au moins un an», jaune pour «arrive dans 6 à 12 mois» et vert pour «fenêtre de lancement» – c’est-à-dire pour le lancement de la console ou brièvement après ça. Et pour “Gran Turismo 7”, le feu est vert.

On ne peut donc pas exclure que le jeu de course soit à côté de la console dans la boutique à la fin de l’année ou du moins suivra peu après le lancement de la PS5. C’est probablement plus tôt que ce que beaucoup de fans attendaient, car lorsque le jeu a été présenté début juin, Sony n’a donné aucune indication sur la période de sortie. En règle générale, c’est une bonne indication qu’un jeu prendra plusieurs années à se terminer. “Gran Turismo 7” pourrait nous surprendre à cet égard.