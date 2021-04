« Titans » a déjà un acteur pour Scarecrow dans sa nouvelle saison

KARTELL chaise à bascule SMATRIK (Noir - polycarbonate coloré dans la masse, bois teinté chêne et acier chromé)

Kartell lance dans sa version définitive Smatrik, la nouvelle évolution de la chaise. Le projet Smatrik Kartell naît du dialogue constant entre design et innovation et de la rencontre entre idées visionnaires et expérimentales du designer et la technologie sophistiquée de production de la marque. Le motif de l'assisse, rendue possible grâce à une technique de moulage par injection sur une structure métallique au effet tridimensionnel, lui confère légèreté et raffinement. Grâce à un long processus d'étude et de conception la difficulté de remplissage du moulage de cette structure, unique en son genre , a été dépassée en permettant de réaliser, pour la première fois en matière plastique et à niveau industriel, un produit qui a les caractéristiques uniques pour design, résistance, durabilité, flexibilité et technologie productive."Pour Smatrik - affirme Tokujin Yoshioka - je me suis inspiré aux chaises des années '50 qui étaient faites en utilisant fils en acier et plus que viser l'image extérieure, j'ai décidé de créer un design le plus près possible à la structure, en utilisant toutefois la technologie innovative de moulage par injection de Kartell. Les deux couches de résine acrylique en forme de bâton créent la structure tridimensionnel en un harmonieux dialogue entre forme et matière, essentiel et sens temps".