Titanic : comment se passe votre retour au cinéma

Ce sera le 25e anniversaire de la première de l’un des films les plus importants de l’histoire du cinéma. On parle de titanesquele premier char avec lequel James Cameron a battu le record du box-office à la fin des années 90, qui a été lancé en 1998 en Argentine et c’est pourquoi il sera relancé par Studios du 20ème siècle et Disney pour la commémorer.

Depuis le 9 février, titanesque Il sera disponible au format 3D HDR dans les principales salles d’Argentine. La date choisie sera quatre jours après le quart de siècle de sa première, qui a eu lieu dans le pays le 5 février 1998 et qui en a fait l’un des classiques romantiques les plus regardés au monde.

Jusqu’en 2009, titanesque était le film le plus rentable de l’histoire, lorsqu’il a été évincé par un autre des grands titres réalisé par James Cameron: Avatar. Actuellement, il occupe la troisième place sur un podium où il est également Avengers : Fin de partie. Une bonne performance dans cette relance pourrait le positionner dans la deuxième étape.

En 1998, titanesque a fait fureur lors d’une saison de récompenses au cours de laquelle il a remporté 11 Oscars en tout. James Cameron Il a passé une nuit inoubliable au cours de laquelle il a remporté les statuettes les plus importantes telles que le meilleur film, le meilleur réalisateur, la meilleure photographie et le meilleur montage. De plus, il a eu le prix de la meilleure chanson originale avec le succès incontestable de Céline Dion, « Mon cœur continuera ».

+James Cameron peut-il gagner un Oscar

Près de deux mois après la 95e tranche de Les Oscarsc’est clair que Avatar : le chemin de l’eau sera présent dans diverses listes restreintes, dont celle du meilleur réalisateur. Pouvez-vous remettre le prix à James Cameron? La réalité est qu’au-delà de son grand déploiement technique dans cette suite, il a une dure bataille contre Steven Spielbergle grand favori pour Les Fabelman.

