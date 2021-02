Tirez le meilleur parti de Google Maps avec ces 8 astuces Google

Si vous utilisez Google Maps, vous pouvez utiliser ces 8 astuces Google pour tirer le meilleur parti de l’application de navigation et de cartes par excellence.

Google Maps C’est l’une de ces applications que des millions de personnes utilisent chaque jour, mais qui parfois ne sont pas utilisées au maximum en raison de l’ignorance qui existe autour de certaines de ses fonctions et outils.

C’est pourquoi Google a voulu passez en revue certaines des fonctionnalités et astuces les moins connues de Google Maps, pour nous montrer comment en tirer encore plus à l’application des cartes et à la navigation par excellence.

1. Gérez votre profil Google Maps

Google vous donne la possibilité de gardez le contrôle de vos données sur Google Maps.

Pour ce faire, il vous suffit d’accéder à la page des paramètres de Maps, où il est possible de modifier le type de données partagées publiquement, y compris les publications, les images ou les opinions sur les lieux.

2. Modifiez le nom de votre profil

C’est possible changer le nom que voient les autres utilisateurs de Google Maps. Comment? Facile: il vous suffit de saisir les paramètres de votre compte Google pour modifier vos données personnelles et choisir le nom que vous souhaitez afficher.

3. Partagez des photos en respectant la vie privée des autres utilisateurs

Google recommande aux utilisateurs qui collaborent en publiant des opinions sur des lieux qui, s’ils sont partagés photos de lieux, évitez de publier les photographies sur lesquelles apparaissent les visages d’autres personnes. Et si ce n’est pas possible, vous pouvez toujours utiliser les éditeurs de photos Android pour brouiller leurs visages.

4. Signaler un contenu inapproprié

Google Maps donne la possibilité de signaler un contenu inappropriéainsi que la personne qui l’a publié. Pour ce faire, Google propose des outils permettant de signaler du contenu ou des utilisateurs de manière simple.

tions

5. Partagez votre position en temps réel avec votre cercle proche

Depuis quelque temps déjà, Google Maps a pu partager la localisation en temps réel. L’entreprise suggère un moyen de tirer le meilleur parti de cette fonctionnalité, qui consiste à partager l’emplacement avec notre proche cercle d’amis et de famille lors de nos voyages, afin qu’ils sachent quels endroits visitons-nous et où nous sommes à tout moment.

6. Gérez votre historique de localisation

Par défaut, l’historique des positions de Google Maps est désactivé. Cependant, vous pouvez l’activer pour sachez quels endroits vous avez visités, et ainsi partager des recommandations avec les membres de votre famille ou vos amis.

7. Accédez rapidement aux paramètres de votre compte Google

Vous n’avez pas besoin de rechercher les paramètres de votre compte Google si vous devez effectuer une modification rapide liée aux paramètres de Google Maps. L’application de navigation et de cartes vous permet d’ajuster des aspects tels que l’historique de localisation ou l’activité au sein de l’application. De plus, vous pouvez configurer la suppression automatique de votre activité afin de ne pas avoir à supprimer les données manuellement de temps en temps.

8. Utiliser le mode navigation privée

Une des dernières fonctionnalités pour accéder à Google Maps C’était en mode incognito. Grâce à lui, vous pouvez rechercher des lieux qui ne seront pas enregistrés dans l’historique des activités de la carte. De plus, les données collectées ne seront pas utilisées pour personnaliser votre expérience.

Pour activer le mode navigation privée de Google Maps, il vous suffit de toucher l’image de votre profil, puis sélectionnez l’option « Mode incognito ».

