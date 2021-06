Tiny Tina’s Wonderlands annoncé pour début 2022

Lancez le Summer Game Fest avec Borderlands. Tiny Tina’s Wonderlands annoncé pour 2022, un spin-off surprenant de la saga principale

Il y avait eu des rumeurs ces jours-ci, mais maintenant c’est une réalité. Tiny Tina’s Wonderlands annoncé pour 2022, un spin-off de la saga Borderlands qui sera basé sur les folies du personnage qui a ébloui dans Borderlands 2.

Il est vrai que Gearbox, en fait, Randy lui-même, a laissé tomber qu’ils travaillaient sur des nouvelles au sein de la saga et qu’ils n’iraient pas nécessairement chercher du contenu pour la saga principale. On sait maintenant, enfin officiellement, quelle est la prochaine étape de la saga et elle passe entre les mains de Tiny Tina.

Nous ne pouvons pas en savoir plus. Il sortira début 2022 et il faudra patienter pour en voir plus, mais on s’attend à ce que les folies de Tiny Tina continuent, un jeu de rôle fou comme on a pu le voir dans Borderlands 2 avec son extension. Il est vrai que le personnage de Tina Chiquitina était trop relégué dans Borderlands 3, mais ce sera dans ce spin-off quand elle fera la poitrine.

Alors, allons-nous faire face à un autre décor de jeu de tir dans cette scène fantastique ? Vont-ils opter pour quelque chose de plus RPG ? Nous devrons attendre, mais je parie que nous verrons une autre approche jouable comme cela s’est déjà produit avec Tales From The Borderlands, que la formule voulait explorer un nouveau gameplay.