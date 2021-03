Tinder présente des vérifications des antécédents pour prévenir les agressions sexuelles

Tinder lancera une fonction de vérification des antécédents qui permettra aux utilisateurs d’effectuer des vérifications sur leurs dates potentielles.

Match Group, le conglomérat d’applications de rencontres qui possède le plus grand portefeuille au monde de services de rencontres en ligne populaires, notamment Tinder, Match, Meetic, OkCupid, Hinge, PlentyOfFish, Ship et OurTime, lancera probablement cette fonctionnalité dans les mois à venir.

Le groupe a réalisé un investissement non divulgué dans Garbo, une organisation à but non lucratif qui permet aux gens d’effectuer des vérifications des antécédents en utilisant uniquement le prénom et le numéro de téléphone d’une personne, ou son nom complet.

La fonctionnalité intervient à un moment crucial où les applications de rencontres sont devenues l’un des rares moyens de rencontrer des partenaires potentiels, laissant les gens plus vulnérables que jamais aux dangers associés aux rencontres en ligne.

La vérification des antécédents rendra-t-elle des applications comme Tinder plus sûres pour tout le monde ou causeront-elles plus de problèmes que ce qu’elles valent?

L’espoir que cette vérification des antécédents inversera la tendance alarmante à l’augmentation des cas d’agression sexuelle qui sont en hausse depuis l’aube des rencontres en ligne.

Au fur et à mesure que les applications de rencontres sont devenues prolifiques au début des années 2010, les signalements d’agressions sexuelles ont également été signalés.

Une analyse des données a noté une augmentation de 450% des signalements de viols liés à des rencontres en ligne au Royaume-Uni au cours des six années entre 2009 et 2014. Parmi ces incidents, 71% se sont produits lors d’une première rencontre en face à face entre la victime. et l’auteur.

Ces chiffres ont contribué à une augmentation globale de 31% des viols et des délits sexuels en Angleterre au cours de cette période. De plus, un délinquant sexuel condamné sur dix utiliserait des services de rencontres en ligne pour rencontrer ses victimes.

Ces chiffres stupéfiants offrent une fenêtre sur le côté sombre pas si caché des rencontres en ligne, mais les gens affluent toujours vers ces applications en nombre record dans l’espoir de trouver l’amour.

Garbo, la société responsable de la vérification des antécédents de Tinder, espère éliminer certains des risques auxquels les dateurs en ligne sont confrontés lorsqu’ils recherchent des correspondances potentielles.

La société affirme qu’elle collecte «des dossiers publics et des rapports de violence ou d’abus, y compris des arrestations, des condamnations, des ordonnances de non-communication, du harcèlement et d’autres crimes violents».

Les victimes ont également la possibilité de soumettre manuellement «des rapports de police, des ordonnances de protection / ordonnances d’interdiction et d’autres documents juridiques faisant état d’abus, de harcèlement ou d’autres crimes».

La marque se concentre principalement sur la prévention de la violence sexiste. Étant donné que ce sont principalement les femmes qui paient le prix ultime du manque de sécurité dans les rencontres en ligne, cette couche de protection supplémentaire sur des applications comme Tinder pourrait, espérons-le, jouer un rôle majeur dans la prévention du crime.

Cela dit, bien que Match Group ait nommé un coût spécifique, ils ont déclaré que la fonction de vérification des antécédents ne serait pas gratuite.

Cela pourrait-il signifier que seules les femmes qui peuvent se permettre de rester en sécurité pourront le faire? La réponse reste floue.

Match a déclaré qu’ils travaillaient avec Garbo pour déterminer comment fixer le prix de leurs services « afin qu’ils soient accessibles à la plupart des utilisateurs », tout en pensant que certaines personnes resteront exposées à un risque plus élevé de violence sexuelle parce qu’elles ont moins d’argent à dépenser pour le le service reste quelque peu troublant.

La vérification des antécédents ajoutera-t-elle une autre dimension à la discrimination raciale sur les applications de rencontres?

Les préjugés raciaux existent à la fois manuellement et par algorithme sur les applications de rencontres, certaines applications permettant aux utilisateurs de limiter les personnes qui leur sont présentées en fonction de leurs préférences raciales et religieuses.

L’article continue ci-dessous

Actuellement, les femmes noires et les hommes asiatiques sont les plus discriminés dans les rencontres en ligne.

Les vérifications des antécédents pourraient potentiellement conduire à une plus grande exclusion des personnes appartenant à certains groupes démographiques, car les Noirs et les Latino-américains sont condamnés à des taux disproportionnellement plus élevés pour les mêmes crimes commis par des Blancs.

Cela les rend vulnérables à un large éventail de discriminations dans des domaines vitaux de la vie, y compris le vote, l’emploi et maintenant même les rencontres en ligne.

Bien que l’on ne sache pas exactement à quel type de données criminelles les utilisateurs de Tinder pourront accéder, Garbo a révélé que dans le cadre de sa position active en faveur de l’équité, ils limiteront certaines des charges qu’ils rendent disponibles.

Cela comprend les infractions liées à la drogue et les infractions au code de la route, qui, selon l’entreprise, ne sont pas liées de manière significative ou ne prédisent pas les crimes sexistes.

Si Tinder alignait directement son service sur la position de Garbo, ils pourraient couvrir toutes leurs bases – prévenir la violence et les agressions sexuelles sans contribuer à d’autres préjugés raciaux sur l’application.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements.