Timothy Olyphant reviendrait pour plus justifié si les fans appréciaient la série Revival

Avec Justifié : City Primeval arrive sur FX et Hulu le 18 juillet, star de la série Timothée Olyphant aborde déjà l’avenir potentiel de l’émission. Dans l’état actuel des choses, on ne sait pas si le renouveau sera une série limitée unique ou si Ville primitive pourrait obtenir une suite. Dans tous les cas, Olyphant indique clairement qu’il serait à bord pour revenir si la série de relance est un succès auprès des téléspectateurs et que la demande est là pour faire de nouvelles saisons de Justifié. L’acteur a dit la même chose au ATX TV Festival à Austin, au Texas, jeudi.





« Je me présenterais », a déclaré Olyphant aux fans sur la possibilité d’en faire plus, par Variété. « J’ai passé un bon moment. Chaque fois que nous avons fait ça, j’ai passé un bon moment. »

La productrice exécutive Sarah Timberman a ajouté: « S’il se présente, je me présente, nous nous présentons tous. »

Les écrivains Dave Andron, Michael Dinner et Graham Yost n’ont pas participé en raison de la grève des écrivains en cours. Cependant, ils ont fourni une déclaration lue par Timberman qui traitait de leur absence tout en exprimant à quel point ils étaient heureux d’avoir travaillé sur Justifié : Ville primitive.

« Ville primitive était un travail d’amour », lit-on dans la déclaration. « Nous avons pu jouer à nouveau dans l’univers d’Elmore Leonard. Mais du fait du bras de fer des négociations entre la WGA et l’AMPTP, nous ne pouvons être avec vous pour honorer les acteurs et collaborateurs partenaires de danse. Nous sommes membres et sympathisants de la WGA. Les membres méritent un nouveau contrat et un accord équitable, tout comme les membres de la DGA et du SAG-AFTRA. Nous attendons avec impatience un avenir proche lorsque ces problèmes seront résolus. »

Olyphant a ensuite déclaré: «J’espère que ces f *** ers obtiendront tout ce qu’ils demandent. Ils le méritent. Rien de tout cela n’existe sans les écrivains.

Timothy Olyphant est de retour dans Justified: City Primeval

Justifié : City Primeval a été développé comme une série limitée en huit parties, bien que compte tenu des commentaires des personnes impliquées, le spectacle pourrait potentiellement continuer si le renouveau est tout aussi populaire et bien reçu que l’original Justifié. Bien sûr, cela aide certainement le retour d’Olyphant en tant que Raylan Givens, et il semble y avoir beaucoup d’enthousiasme pour la série de renaissance de Justifié Ventilateurs.

La description officielle de Justifié : City Primeval est comme suit:

« Une rencontre fortuite sur une autoroute déserte de Floride l’envoie à Détroit. Là, il croise la route de Clement Mansell, alias The Oklahoma Wildman, un desperado violent et sociopathe qui a déjà glissé une fois entre les doigts des meilleurs de Détroit et qui a l’intention de le faire à nouveau. Mansell’s Carolyn Wilder, avocate formidable originaire de Motor City, a bien l’intention de représenter son client, alors même qu’elle se retrouve prise entre flic et criminelle, avec son propre jeu. Ces trois personnages se sont lancés dans une course de collision dans le classique Elmore Leonard mode, pour voir qui sortira vivant de la ville primitive.

Justifié : City Primeval sera présenté en première sur FX le 18 juillet. L’émission sera également disponible en streaming sur Hulu.