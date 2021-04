Time Lapse dans Google Earth: découvrez comment la Terre a changé au cours des 40 dernières années

Vous pouvez donc voir comment le monde a changé au cours des 40 dernières années grâce à Google Earth.

La la plus grande mise à jour de Google Earth depuis des années est venu introduire un nouvelle fonction dans l’application, qui vous permet de vérifier de première main comment la terre a changé au fil des ans. Avec la Fonction Time Lapse, Google a intégré 24 millions d’images satellites capturées au cours des 37 dernières années, pour offrir une expérience unique à travers laquelle il est possible de voir comment il a affecté le passage du temps à tous les endroits du monde.

Si tu veux vérifiez les modifications par vous-même, nous allons vous expliquer comment vous pouvez utiliser la fonction Time Lapse de Google Earth pas à pas.

Comment utiliser le mode Time Lapse de Google Earth

Comme l’explique Google lui-même, chaque Google Earth Time Lapse comprend un vidéo interactive sur lequel il est possible de zoomer, de voir comment la planète a changé depuis 1984.

L’accès à la fonctionnalité Time Lapse de Google Earth est aussi simple que cela:

Accédez à la page Time Lapse dans Google Earth. Entrez le nom du lieu que vous souhaitez voir dans la barre de recherche. Choisissez l’un des Time Lapse.

Une fois terminé, vous serez dirigé vers Google Earth et vous pourrez voir la vidéo interactive du lieu que vous avez choisi.

Google espère que cet outil donnera des ailes aux créateurs et utilisateurs du monde entier, afin qu’ils trouvent un moyen d’utiliser ce type de vidéo dans leurs projets académiques et artistiques. Pour faciliter cela, ils ont également publié plus de 800 vidéos Time Lapse en 2D et 3D à usage public, que tout le monde peut utiliser gratuitement.

Google Earth: comment activer les paramètres secrets pour « Voyage dans le passé »

Pour pouvoir produire chaque vidéo, Google explique comment il a dû recourir à technologie appelée « traitement des pixels » de Google Earth Engine. De cette façon, ils ont combiné plus de 24 millions d’images prises entre 1984 et 2020, qui plus tard ont été traités par des milliers de machines Google Cloud.

Le résultat d’un tel exploit fut l’obtention de 20 pétaoctets d’images satellites, ensuite intégrés dans une seule mosaïque vidéo pesant 4,4 thérapeutes. De cette manière, Google prétend avoir créé la vidéo de la plus grande planète du monde.

Rubriques connexes: Applications, Google Apps, Google

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier à découvrir toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂