Time-Altering PSVR Adventure Wanderer semble fascinant dans la dernière bande-annonce

Nous avons découvert Wanderer pour la première fois en mars, et c’est l’un des titres les plus excitants à venir sur PlayStation VR dans un avenir proche. Le blog PlayStation vient de nous offrir une toute nouvelle bande-annonce pour l’aventure du voyage dans le temps, et nous sommes vraiment impatients de voir ce qui fait vibrer ce jeu.

Vous voyagerez à diverses périodes notables et tenterez de modifier le chemin de l’histoire. Il semble qu’il y aura une grande variété de gameplay alors que vous résolvez des énigmes dans toutes sortes de paramètres intéressants – conduire une voiture télécommandée sur la lune, jouer de la batterie lors d’un énorme concert ou explorer des structures anciennes. Nous sommes pleinement à bord pour découvrir ce jeu mystérieux lors de son lancement cet été.

Avez-vous hâte de Wanderer? Prenez votre temps dans la section commentaires ci-dessous.