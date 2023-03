Tim Roth aborde son avenir MCU et dans quel grand film il aimerait qu’Abomination apparaisse

Tim RothLe retour d’Abomination a été l’un des points forts de la phase 4 de Marvel Cinematic Universe, mais quelle est la probabilité que nous le voyions revenir pour reprendre le rôle à l’avenir. En parlant à Rant d’écran, Roth a abordé son avenir possible dans le MCU et comment il y a un prochain film Marvel classé R sur lequel il aimerait voir Abomination tomber. Il a dit:





« Je ne sais pas s’ils ont quelque chose de prévu. Je serais très heureux de tomber directement dans Deadpool. J’aimerais que! [Chuckles] j’ai aimé [She-Hulk: Attorney at Law]j’ai été très surpris quand ils sont arrivés, et j’ai vraiment apprécié, donc où qu’ils m’emmènent, ça va, tant que vous pouvez jouer.

L’Abomination de Tim Roth, l’alter-ego du soldat Emile Blonsky, a été vu pour la première fois en 2008 L’incroyable Hulk aux côtés de la version d’Edward Norton de l’Avenger vert en colère. Avec plus d’une décennie qui s’est écoulée sans aucun signe ni suggestion que le personnage n’était même plus considéré comme un facteur dans le MCU, son retour dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux était une grande surprise – du moins pour tous ceux qui n’ont pas vu la bande-annonce ou lu les spoilers. Son court camée dans le film a ensuite mis en place son apparition dans la série Disney + She-Hulk : avocatedans lequel il s’est présenté pour être défendu par Jennifer Walters devant le tribunal.

L’Abomination de Tim Roth aura-t-elle un autre rôle à jouer dans le MCU ?

Ayant été vu sous une forme monstrueuse dans L’incroyable Hulk et sous forme comique dans She-Hulk : avocate, la vraie question est maintenant de savoir où Emile Blonsky alias Abomination pourrait réellement s’intégrer dans le MCU pour une autre apparition. Jusqu’à présent, les principales apparitions du personnage ont toutes été liées aux histoires de « Hulk », car même son Shang-Chi l’apparence était de mettre en place directement son statut d’incarcéré comme on le voit dans Elle-Hulk.

Blonsky a peut-être apparemment laissé derrière lui ses manières trop méchantes et est maintenant installé à Kamar-Taj, ce qui pourrait lui offrir un certain nombre d’opportunités de faire d’autres apparitions dans la franchise. En plus de la possibilité que Hulk de Mark Ruffalo obtienne son propre film, ce qui pourrait ramener Abomination, il y en a d’autres comme Docteur étrange 3, ou l’un des prochains films Avengers qui pourraient également utiliser le personnage dans un but précis. En ce qui concerne le monde des bandes dessinées, des personnages comme Blonsky abandonnent tout le temps des récits, et il pourrait avoir des rôles similaires sans conséquence mais agréables à voir dans les années à venir.

Pour l’instant, les fans peuvent voir les dernières apparitions de MCU de Roth dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux et She-Hulk : avocate sur Disney +, mais vous devrez peut-être chercher plus loin pour retrouver son premier rôle dans L’incroyable Hulk grâce à ces problèmes de droits d’auteur embêtants.