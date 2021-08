Tim Burton explique pourquoi il voulait Michael Keaton comme Batman

Michael Keaton est peut-être le Batman le plus populaire de tous les temps, mais peu de gens ont vu le potentiel de l’acteur avant ses débuts dans Batman de Tim Burton. À la fin des années 1980, Keaton était principalement connu pour son travail dans des films comiques et n’était pas la personne à laquelle la plupart des cinéastes auraient pensé lors du casting de Bruce Wayne. Inutile de dire que la nouvelle de son casting a été un choc pour beaucoup à l’époque.

Dans les coulisses, Tim Burton a également rencontré l’appréhension des producteurs et des dirigeants de Warner Bros. lorsqu’il a voulu lancer Keaton. Même ainsi, il est resté fidèle à ses armes en voyant le potentiel de l’acteur, et nous savons tous maintenant comment cela a fonctionné. Récemment, Keaton a été présenté dans une nouvelle interview avec THR, et la pièce comprend une histoire de Burton expliquant pourquoi il a choisi de lancer Keaton. Comme il le dit dans l’article :

« J’avais rencontré beaucoup d’acteurs à mâchoires carrées, mais c’est comme, eh bien, pourquoi quelqu’un a-t-il besoin de s’habiller comme une chauve-souris ? Ils ne ressemblent pas à Arnold Schwarzenegger, ce ne sont pas un grand héros d’action. Ils « C’est quelqu’un d’intelligent et un peu foutu. Et Michael a une telle intensité qu’il se dit : « Ouais, je pouvais voir ce type vouloir se déguiser en chauve-souris. » Tout est enraciné dans la psychologie, Jekyll et Hyde et les deux côtés d’une personnalité, la lumière et l’obscurité, et il l’a compris. »

Après le casting Michael Keaton dans Homme chauve-souris, Burton a ramené l’acteur pour la suite Le retour de Batman en 1992. L’amour entre l’acteur et le cinéaste est réciproque, car Keaton attribue également à Burton la façon dont son travail sur le Homme chauve-souris les films ont changé l’industrie pour toujours. Il a dit que c’était à ce moment-là qu’Hollywood avait réalisé à quel point les films de super-héros pouvaient être lucratifs, évoluant finalement vers le genre prenant le pas sur la culture pop.

« Ce que Tim a fait a tout changé », a déclaré Keaton. « Tout ce que vous voyez maintenant a commencé avec lui. Si vous pensez vraiment à ce qui s’est passé entre 1989 et maintenant, au niveau culturel, corporatif, économique, c’est incroyable. »

Pendant ce temps, Keaton a revisité le rôle de Bruce Wayne pour Le flash, la première fois qu’il joue le rôle depuis Le retour de Batman. Parce que le scénario implique l’introduction d’un multivers avec différentes incarnations de Batman, Keaton admet qu’il n’a pas tout à fait compris le scénario au début, demandant à être raconté plusieurs fois. Une fois qu’il a été mis au courant, Keaton était heureux de signer sur le projet, car il avoue qu’il s’accroche à l’idée de reprendre le rôle une fois de plus depuis de nombreuses années.

« Franchement, au fond de ma tête, j’ai toujours pensé: ‘Je parie que je pourrais revenir en arrière et clouer ce putain de merde.’ Et alors j’ai pensé : ‘Eh bien, maintenant qu’ils me demandent, laisse-moi voir si je peux y arriver' », a déclaré Keaton.

Le flash, qui est réalisé par Andy Muscheitti et écrit par Christina Hodson, devrait sortir le 4 novembre 2022. Avec Keaton, le film mettra en vedette Batman de Ben Affleck, bien qu’il ne soit pas clair si les deux Bat-men se rencontreront le filtrer. Ezra Miller, Sasha Calle, Kiersey Clemons, Maribel Verdu et Ron Livingston sont également à l’affiche. L’interview de Keaton peut être lue sur The Hollywood Reporter.

Sujets : Batman