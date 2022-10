Tim Burton explique pourquoi il a si souvent travaillé avec Johnny Depp

Cinéaste vétéran Tim Burton réfléchi sur sa série de films avec Johnny Depp. D’un film à l’autre, à commencer par les années 1990 Edward Scissorhands, Depp apparaîtrait dans un rôle principal pour divers films réalisés par Burton. Cela s’est même étendu à l’animation, avec Depp exprimant un personnage principal en 2005 Mariée cadavre. Certains des autres rôles mémorables de Depp dans les films de Burton incluent Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie, Sweeney Todd dans Sweeney Todd : le démon barbier de Fleet Streetet le Chapelier fou dans Alice au pays des merveilles.





Au Festival du film Lumière en France (par Variété), Burton a expliqué pourquoi il s’était si souvent tourné vers Depp lors du casting de ses films. Il a expliqué comment ils se sont simplement compris d’une certaine manière et cela a conduit les deux à rester presque toujours sur la même page de manière créative. En tenant compte du talent de Depp, Burton s’est alors senti suffisamment confiant dans les capacités de l’acteur caméléon pour donner vie à n’importe quel personnage qu’il a écrit, et le réalisateur dit qu’il est devenu excitant de voir comment Depp se transformerait dans le prochain rôle.

« Je me suis connecté avec lui quand je l’ai rencontré pour Edward aux mains d’argent. Il était comme moi, une sorte de poubelle blanche de banlieue. Ce n’était même pas une compréhension verbale. C’était quelque chose que je pouvais ressentir. Il aimait les personnages, il était intéressé à jouer pour l’art, pas pour le business. C’était excitant de voir quelqu’un jouer des choses différentes, l’idée de cette transformation d’un film à l’autre m’a toujours excité. »





Johnny Depp sera-t-il dans Beetlejuice 2 sous la direction de Tim Burton ?

Parce que Depp et Burton ont tellement travaillé ensemble dans le passé, il y a eu récemment des rumeurs d’une nouvelle collaboration. Ces jours-ci, Burton prépare la sortie de la série Netflix Mercrediun Famille Addams reboot avec quelques épisodes réalisés par le Ombres sombres barreur. Avant qu’il ne soit annoncé que Fred Armisen jouerait Oncle Fester, il y avait des spéculations selon lesquelles Depp avait été secrètement amené par Burton pour filmer le rôle.

Il y a également eu des rumeurs non fondées selon lesquelles Burton planifiait un Jus de coléoptère suite avec Depp en vedette dans un rôle principal. Au Festival du film Lumière, Burton aurait démenti ces rumeurs, insistant sur le fait qu’il ne travaillait pas sur Jus de scarabée 2 à cette époque, beaucoup moins avec Depp. Cela dit, il répète qu’il ne prendra pas sa retraite de sitôt et qu’il prévoit de réaliser des films pendant un certain temps.

« Certainement, en tant qu’artiste, vous devriez toujours essayer de voir les choses d’une manière différente, essayer de continuer à grandir et à créer. C’est une partie importante de la vie. Rien de ce que j’ai fait n’est parfait, mais créer vous garde en vie, et c’est quelque chose vous voudrez continuer à faire, peu importe votre âge. »

Avec Burton refusant de ralentir sa carrière cinématographique de sitôt, et avec Depp remettant sa carrière d’acteur sur les rails, peut-être que les deux collaboreront à nouveau un jour prochain.