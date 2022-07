Tim Allen donne ses pensées brutalement honnêtes sur le nouveau film Buzz Lightyear

Le film d’aventure et d’action de science-fiction est présenté comme « l’histoire d’origine définitive de Buzz Lightyear », à la suite du « légendaire Space Ranger après qu’il se soit échoué sur une planète hostile à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre aux côtés de son commandant et de son équipage ».

« Alors que Buzz essaie de trouver un moyen de rentrer chez lui à travers l’espace et le temps, il est rejoint par un groupe de recrues ambitieuses et son charmant chat compagnon robot, Sox », indique le synopsis du film.

« L’arrivée de Zurg, une présence imposante avec une armée de robots impitoyables et un programme mystérieux, complique les choses et menace la mission. »

Le critique de cinéma Chris Wasser a lancé l’idée sur Twitter en écrivant : « LIGHTYEAR est grandiose et tout, mais le spin-off de TOY STORY que j’attends le plus avec impatience est THE GOOD, THE BAD AND THE WOODY, avec les tons enfumés de, disons , Kurt Russell, en tant que shérif cow-boy préféré de tout le monde… »