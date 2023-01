TikTok sera encore plus addictif grâce aux dernières actualités de Google

in

TikTok a été mis à jour pour permettre l’utilisation de son application en mode paysage sur les tablettes, ce qui ne limitera plus l’utilisation de l’application au mode portrait.

TikTok est mis à jour pour fonctionner sur les tablettes en mode paysage.

Google a passé du temps à travailler sur une version de son système d’exploitation spécialement adapté aux écrans avec de grands facteurs de forme. Sa dernière version est Android 12L, et il semble que peu à peu les développeurs mettent à jour leurs applications vers des écrans de plus de 6 pouces.

L’un des derniers à opter pour cette mise à jour n’est autre que TikTok, qui peut maintenant être visualisé en mode paysage sur les tablettes Android tel que rapporté par 9to5Google. En fait, Google lui-même fait beaucoup de cas de cette fonctionnalité selon la source.

TikTok horizontalement est désormais possible

Comme nous venons de le dire, de la source elle-même, ils assurent que Google a placé une bannière dans le Play Store (bien que nous ne l’ayons pas vu sur nos appareils) annonçant la nouvelle possibilité d’afficher TikTok dans une disposition horizontale sur une tablette Android.

Cependant, nous avons pu voir comment TikTok fonctionne en mode paysage grâce à une capture d’écran. La vidéo apparaît sur verticale sur le côté gauche, avec deux zones de flou aux deux marges. Les commentaires s’affichent à droite de l’écran.

Il est à noter que cette interface il était déjà utilisé dans les téléphones pliables comme le Samsung Galaxy Z Fold 4, mais les versions tablettes sont une nouveauté récente. Avant, sur les tablettes, on ne pouvait le voir qu’en mode portrait.

Cela fait partie de l’histoire de Google pour boostez le lancement de votre tablette Pixel, dont on sait déjà à quoi ressemblera son logiciel et dont on sait aussi que Google veut en faire le centre des maisons intelligentes. Cependant, cela fait quelques mois que nous n’avons pas entendu parler d’elle.

Pour sa part, le Big G a mis à jour plusieurs de ses applications pour prendre en charge les grands écrans, mais ne l’a pas encore fait avec certains des plus importants. Par exemple, Gmail attend toujours d’être mis à jour pour répondre aux lignes Android L.

