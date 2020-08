TikTok poursuit le gouvernement américain au sujet du décret de Donald Trump interdisant les transactions avec ByteDance

Le New York Times25 août 2020 10:43:37 IST

TikTok a poursuivi lundi le gouvernement américain, accusant l’administration Trump de l’avoir privé de la procédure régulière lorsque le président Donald Trump a utilisé ses pouvoirs économiques d’urgence pour émettre un décret qui empêchera l’application de fonctionner dans le pays.

La plainte, qui a été déposée devant le tribunal de district américain du district central de Californie, est le défi le plus direct de TikTok à la Maison Blanche et intensifie un va-et-vient de plus en plus amer entre la populaire application vidéo et les responsables américains.

Trump a déclaré à plusieurs reprises que TikTok, qui appartient à la société Internet chinoise ByteDance, constituait une menace pour la sécurité nationale en raison de ses liens chinois.

Le 6 août, il a publié deux décrets exécutifs interdisant les transactions avec TikTok et l’application de médias sociaux chinoise WeChat dans les 45 jours.

Une semaine plus tard, il a publié un ordre exécutif distinct donnant à ByteDance 90 jours pour se désengager de ses actifs américains et de toutes les données que TikTok avait rassemblées aux États-Unis.

«Nous ne prenons pas les poursuites contre le gouvernement à la légère; Cependant, nous pensons que nous n’avons d’autre choix que de prendre des mesures pour protéger nos droits et les droits de notre communauté et de nos employés », a déclaré la société dans son procès.

«Nos plus de 1 500 employés à travers les États-Unis consacrent leur cœur à la construction de cette plate-forme chaque jour», a déclaré la société, notant qu’elle prévoyait d’embaucher plus de 10 000 travailleurs de plus dans huit États dans les années à venir.

Les relations entre les États-Unis et la Chine se sont détériorées ces derniers mois en raison des divisions géopolitiques, technologiques et commerciales. La campagne a été en partie provoquée par la posture plus affirmée de la Chine, mais aussi par la volonté de Trump de convaincre les électeurs qu’il est dur avec la Chine.

Dans ce cadre, les conseillers de Trump se sont concentrés sur les entreprises technologiques qui, selon eux, sont redevables au gouvernement chinois par le biais des lois sur la sécurité, notamment ByteDance, le fabricant chinois d’équipements de télécommunications Huawei et la société Internet Tencent, propriétaire de WeChat.

Le premier décret de Trump contre TikTok tire son autorité légale de l’International Emergency Economic Powers Act, qui permet au président de réglementer les transactions économiques en cas d’urgence nationale. Les administrations passées l’ont utilisé pour punir les gouvernements étrangers, ainsi que les pirates de la drogue et les pirates informatiques, mais ne l’ont jamais utilisé contre une entreprise technologique mondiale.

Jason M Waite, associé du cabinet d’avocats Alston & Bird, a déclaré que les tribunaux hésiteraient probablement à contester le président pour des raisons de sécurité nationale. Mais si un tribunal décide de se prononcer contre Trump, cela pourrait finir par restreindre les pouvoirs de la présidence.

«Je pense que les États-Unis devraient s’inquiéter d’avoir à défendre les actions de l’IEEEPA et l’impact que cela pourrait avoir sur l’autorité d’un futur président», a déclaré Waite.

TikTok a déclaré dans un article de blog expliquant les motifs de son action en justice que l’administration Trump «n’avait pas suivi la procédure régulière et n’avait pas agi de bonne foi, ne fournissant ni preuve que TikTok était une menace réelle, ni justification de ses actions punitives».

La société a également affirmé que la prétendue menace à la sécurité nationale identifiée par le Comité des investissements étrangers aux États-Unis était fondée sur des «articles de presse obsolètes» et ne traitait pas de la documentation fournie par TikTok démontrant la sécurité des données des utilisateurs.

L’une des principales préoccupations de l’administration Trump a été le stockage des données des utilisateurs américains sur des serveurs étrangers. Mais dans sa plainte, TikTok a déclaré avoir pris «des mesures extraordinaires pour protéger la confidentialité et la sécurité des données des utilisateurs américains de TikTok», notamment le stockage des données des utilisateurs américains en dehors de la Chine sur des serveurs aux États-Unis et à Singapour.

La société a déclaré qu’elle avait également érigé des «barrières logicielles» qui stockaient les données des utilisateurs américains séparément des données conservées sur d’autres produits et sociétés appartenant à ByteDance.

La société a également déclaré que bon nombre de ses hauts fonctionnaires – y compris son directeur général, son avocat général et son chef de la sécurité mondiale – se trouvaient tous aux États-Unis et n’étaient pas soumis à la loi chinoise. De plus, la modération du contenu dans l’application TikTok est dirigée par une équipe basée aux États-Unis, opérant indépendamment de la Chine.

Le ministère de la Justice a refusé de commenter la poursuite.

La décision du président d’interdire WeChat, une application de médias sociaux largement utilisée par les personnes d’origine chinoise aux États-Unis, fait également face à des défis juridiques. Vendredi, un groupe à but non lucratif se faisant appeler la WeChat Users Alliance a déposé une plainte distincte devant un tribunal fédéral de San Francisco, affirmant que la tentative du président d’interdire WeChat violait diverses protections constitutionnelles, y compris le premier amendement, et demandant une injonction contre cette décision.

Les ordres exécutifs contre TikTok ont ​​conduit ByteDance à explorer la vente de la populaire application vidéo, utilisée par des millions d’adolescents et d’influenceurs. La société est en pourparlers avec plusieurs sociétés américaines, dont Microsoft et Oracle, pour la vente d’au moins une partie de ses activités. TikTok continue de négocier une vente potentielle tout en combattant le gouvernement américain devant les tribunaux.

Un tel accord obligerait la société à transférer les comptes d’utilisateurs américains vers les serveurs de l’acquéreur, une stipulation requise par la Maison Blanche. Microsoft est largement considéré comme le leader des négociations.

Une autre entreprise technologique chinoise ciblée par l’administration Trump dans le cadre de sa répression est Huawei, le fabricant géant de smartphones et d’équipements de télécommunications. Huawei a également essayé d’utiliser le système juridique américain pour repousser, mais pas toujours avec succès.

L’année dernière, la société a poursuivi le gouvernement américain pour une loi sur les dépenses qui interdisait aux agences fédérales et aux entrepreneurs d’utiliser l’équipement Huawei, affirmant que ses droits constitutionnels avaient été violés. Un juge fédéral du Texas s’est prononcé en faveur du gouvernement cette année.

Huawei a également poursuivi la Federal Communications Commission à la fin de l’année dernière après que l’agence ait interdit aux opérateurs de téléphonie mobile américains d’utiliser les subventions gouvernementales pour acheter l’équipement de l’entreprise. Cette affaire est toujours entendue.

