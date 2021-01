TikTok pour les enfants et les mineurs: comment protéger les comptes

Ce sont les nouveaux changements que TikTok a appliqués pour protéger les mineurs. Désormais, tous les comptes enfants seront privés.

TikTok apporte des modifications à la politique de sécurité et de confidentialité dans les comptes des plus jeunes, car, selon la plateforme, «Nous donnons à notre communauté une variété de contrôles pour gérer sa présence en ligne. Alors que les jeunes commencent leur parcours numérique, nous pensons qu’il est important de fournir des paramètres et des contrôles de confidentialité adaptés à leur âge. »

Ces modifications entreront en vigueur pour les comptes d’utilisateurs moins de 18 ans, principalement chez ceux avec âgés de 13 à 15 ans, appliquant des ajustements importants dans la manière d’interagir avec l’application.

Nouvelles fonctionnalités de confidentialité «améliorées» pour les jeunes sur TikTok

Ces changements, annoncés par le réseau social, comprennent un ensemble de paramètres de confidentialité « améliorés », qui visent à restriction des fonctions et la modification de certains paramètres par défaut dans l’application.

Comme exprimé par la plateforme elle-même, « Les changements supplémentaires que nous mettons en œuvre pour promouvoir une expérience sûre pour nos plus jeunes utilisateurs ». Parmi les nouveaux aspects figurent:

Améliorez les options de commentaire sur les vidéos créées par les 13-15 ans. Ces utilisateurs peuvent désormais choisir entre amis ou personne pour leur compte; les paramètres de commentaire de tout le monde seront supprimés.

Modifiez les paramètres Duet et Stitch afin que ces fonctionnalités ne soient désormais disponibles que pour le contenu créé par des utilisateurs de plus de 16 ans. Pour les utilisateurs âgés de 16 à 17 ans, les paramètres par défaut Duo et Stitch seront désormais définis sur Amis.

Autoriser les téléchargements de vidéos créées par des utilisateurs de plus de 16 ans uniquement. Les autres utilisateurs peuvent décider s’ils souhaitent autoriser le téléchargement de leurs vidéos, bien que pour les utilisateurs âgés de 16 à 17 ans, le paramètre par défaut passe désormais à «désactivé» à moins qu’ils ne choisissent de l’activer.

Définissez « suggérer votre compte à d’autres personnes » sur « désactivé » par défaut pour les utilisateurs âgés de 13 à 15 ans.

Limitez la messagerie directe et l’hébergement de flux en direct aux comptes de 16 ans ou plus.

Restreignez l’achat, l’envoi et la réception de cadeaux virtuels aux utilisateurs de plus de 18 ans.

Permettez aux parents et aux soignants d’établir des mesures de sécurité pour l’expérience TikTok de leurs adolescents grâce à nos fonctionnalités de «correspondance de famille».

Tous ces changements dans la réglementation en matière de confidentialité peuvent avoir un impact négatif dans un premier temps sur ce jeune public, en particulier chez les utilisateurs entre 16 et 17 ans, car ces changements drastiques affecteront sans aucun doute la façon dont ils interagissent avec. application.

En outre, ces utilisateurs plus « Anciens combattants », pourraient être affectés dans leur portée et leur projection au sein du réseau social. Parce que? Fondamentalement parce qu’ils sont limités dans leur visibilité, n’apparaissant pas dans la section « Pour vous », limitations dans l’exécution de duos et d’autres aspects.

Partenariat avec Common Sense Network pour améliorer l’expérience

En association Le réseau Common Sense, le réseau social vise à créer une nouvelle expérience de visionnage adaptée aux utilisateurs de moins de 13 ans, qui sur le territoire des États-Unis sont des changements majeurs ont souffert dans l’application.

Comme ils l’expliquent, «Cette expérience permet aux utilisateurs de parcourir une bibliothèque sélectionnée de vidéos adaptées à l’âge, et aujourd’hui, nous sommes heureux d’annoncer un partenariat avec Common Sense Networks alors que nous continuons à améliorer cette expérience. Grâce à notre partenariat, Common Sense Networks fournira des conseils supplémentaires sur l’adéquation du contenu aux enfants de moins de 13 ans alors que nous nous efforçons de créer une expérience de visionnage sûre et agréable. «

Ceci est étroitement lié à un rapport présenté par The New York Time en 2020, qui montrait qu’environ un tiers des utilisateurs de la plateforme sur le territoire américain seraient des moins de 14 ans.

De même, Eric Berger, PDG de Common Sense Network, a déclaré que «Nous ne pourrions pas être plus heureux de nous associer à TikTok pour développer de meilleures expériences de contenu pour les utilisateurs de moins de 13 ans. Chez Common Sense Networks, nous considérons cet engagement comme une opportunité de redoubler d’engagement pour améliorer la qualité de la technologie numérique pour les enfants. signifie que le contenu adapté à l’âge est la règle dans notre secteur, pas l’exception. «

Depuis 2020, nous avons vu comment la plateforme a intégré des changements importants sur ces aspects, à commencer par permettre aux parents d’adolescents de fixer des restrictions à distance aux comptes des plus jeunes, ainsi que leur donner la possibilité de modifier les les paramètres de confidentialité de vos enfants.

De cette façon, TikTok continue d’ajouter de plus grandes fonctionnalités de contrôle de la confidentialité pour les comptes utilisateurs moins de 18 ans, le tout dans le but d’offrir une expérience plus agréable et surtout sûre.

