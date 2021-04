TikTok ne censure plus le terme «femme asiatique»

L’inconvénient que cette semaine a mis la plate-forme de partage vidéo a été résolu en quelques jours TIC Tac attaqué pour discrimination sexuelle et raciale. LES sous-titres automatiques qui retranscrivent le discours des sujets présents dans les vidéos étaient en fait pourvus d’un filtre de la censure qui obscurcit le terme femme asiatique, c’est-à-dire femme asiatique, exactement comme s’il s’agissait d’une insulte; au cours de ces heures, l’entreprise a fait savoir qu’elle avait résolu le problème l’attribuer à une erreur.

La censure

Les sous-titres automatiques ont été introduits début avril dans la version anglaise de l’application, c’est pourquoi le problème n’a fait surface que ces jours-ci. Cela a été souligné par un tiktoker qui l’a remarqué et qui l’a publié la démonstration dans l’une de ses vidéos: en testant l’algorithme de transcription, elle a prononcé des insultes, censurées par des astérisques, suivies du terme de femmes asiatiques, qui a été obscurci de la même manière.

Le contexte

Le problème a immédiatement attiré l’attention des utilisateurs de la plateforme pour deux raisons. Le premier est le phénomène de intimidation et menaces croissantes souffert par les communautés asiatiques aux États-Unis ces derniers mois. Le second est le passé lui-même de l’application, qui à plusieurs reprises a été accusée de discriminer des catégories déjà sous-représentées en réduisant artificiellement leur visibilité. Les utilisateurs ont eu du mal à comprendre pourquoi le réseau social a décidé de censurer le terme même de femme asiatique – en concluant que le terme aurait pu être jugé associé à des recherches pornographiques, où il peut représenter une catégorie de films durs, et donc censurable.

La réponse de l’entreprise

Les responsables de TikTok n’ont pas répondu à cette question spécifique, mais après que l’affaire a été traitée par les médias, ils ont rapidement résolu le problème en publiant une déclaration, dans laquelle ils rejettent l’accusation de vouloir censurer les voix sous-représentées au sein de l’application. Le problème a été défini comme une erreur et « promptement résolu »: les tiktoks dans lesquels la censure était évidente jusqu’à il y a quelques heures, montrent maintenant l’expression non censurée.

