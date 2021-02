TikTok n’a plus à être vendu à Oracle: Biden suspend la mesure de Trump et réexaminera sa stratégie contre les applications chinoises

L’une des dernières mesures prises par l’administration Trump a été de forcer ByteDance à vendre une partie de TikTok à une société américaine. Mais avec le changement de gouvernement, il semble que la stratégie américaine contre les candidatures chinoises commence à prendre du retard. Comme le rapporte le Wall Street Journal, le projet de vente de TikTok à Oracle a été suspendu indéfiniment.

Le nouveau président prévoit de revoir entièrement sa position sur les risques posés par les applications chinoises, mais les mesures de Trump ne s’appliqueront plus. En novembre dernier, TikTok lui-même a expliqué qu’elle ne savait pas quoi faire, puisqu’elle avait fait appel à la justice mais ne connaissait toujours pas la position de la nouvelle administration.

La vente est suspendue, mais il n’est pas exclu que différentes mesures soient appliquées à l’avenir

Désormais, une nouvelle étape commence, tant pour ByteDance que pour le reste des applications chinoises qui avaient été interdites aux États-Unis. Bien que la vente ne soit plus forcée, les responsables américains ont continué à discuter avec TikTok de la sécurité des données et les moyens d’empêcher le gouvernement chinois d’accéder aux informations collectées. Reste à savoir quelles conclusions la nouvelle administration parvient et quelle stratégie elle adopte.

«Nous prévoyons de développer une approche globale pour sécuriser les données américaines. Dans les mois à venir, nous espérons examiner des cas spécifiques à la lumière d’une compréhension globale des risques», explique Emily Horne, porte-parole du Conseil national de sécurité, au WSJ.

Vendre les opérations de TikTok à une entreprise américaine n’a pas été facile. Les régulateurs chinois devaient également l’autoriser. Le désordre avec TikTok et WeChat a finalement été corrigé avec l’accord avec Oracle pour agir en tant que «fournisseur de technologie de confiance». Un accord qui a permis le report de l’ordonnance d’interdiction.

Le plan de Trump visant à forcer la vente de TikTok aux États-Unis a finalement été écarté. Au départ, Microsoft s’est positionné pour l’acheter, mais TikTok lui-même l’a exclu. L’intérêt d’Oracle et même de Walmart, la grande chaîne de supermarchés, a été maintenu.

C’est maintenant au tour de Biden, qui pour le moment, il a déjà suspendu l’une des mesures controversées de Trump. Il faudra attendre de savoir quelle est votre position avec les applications chinoises, si vous décidez de remettre en place des verrous ou si, au contraire, vous adoptez une stratégie moins agressive.

Via | WSJ