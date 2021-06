TikTok Magnet Challenge: le vaccin COVID ne vous rend pas magnétique

Avec près de 43% des Américains entièrement vaccinés, les théories du complot étranges entourant les vaccins sont en augmentation sur les réseaux sociaux.

L’une des théories les plus populaires est que le vaccin COVID-19 peut rendre votre site de vaccination et votre corps magnétiques.

Les gens sur les réseaux sociaux, TikTok en particulier, affirment qu’après avoir reçu le vaccin, des aimants se colleront désormais à leurs bras.

Même si cette théorie a été démystifiée par des experts, certains sont toujours déterminés à essayer de prouver qu’elle est vraie.

Pourquoi certaines personnes pensent-elles que le vaccin vous rend magnétique ?

Il existe de nombreuses raisons différentes pour lesquelles Internet pense que le vaccin COVID-19 vous rendra magnétique.

Une croyance est basée sur la théorie du complot connexe selon laquelle il y a une puce électronique dans le vaccin.

Cette théorie a pris son envol lorsque le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, a investi des millions de dollars pour soutenir les efforts de vaccination.

D’autres pensent qu’il y a des métaux dans les ingrédients du vaccin qui font que le site de vaccination est spécifiquement magnétique.

Qu’est-ce que le défi Magnet sur TikTok ?

La théorie du complot a été surnommée le « défi de l’aimant » sur tous les réseaux sociaux, avec des milliers d’utilisateurs publiant des vidéos d’aimants collés à leur peau ou tombant directement au sol.

Un utilisateur de TikTok, Robbsfilms, a publié une saga en trois parties tentant de prouver que le vaccin lui faisait coller des aimants.

Dans la dernière partie, il a suivi la suggestion d’un autre utilisateur lui disant d’appliquer de la poudre pour bébé sur la peau pour s’assurer que l’aimant ne s’accrochait pas seulement à sa « peau collante ».

Après avoir appliqué la poudre pour bébé, l’aimant ne collerait pas. La perte soudaine de « magnétisation » a incité Robbsfilms à terminer sa vidéo en disant : « Je voudrais présenter des excuses publiques… pour avoir été un idiot ».

Une infirmière de l’Ohio a même essayé de prouver que le vaccin provoque une magnétisation devant le Ohio House Health Committee, seulement pour que son test échoue – deux fois.

Mercredi, Joanna Overholt a témoigné devant le comité en exprimant les dangers du vaccin. Overholt a tenté de prouver sa théorie en utilisant une clé et une épingle à cheveux.

Avant de coller la clé sur sa poitrine, elle a dit: « Expliquez-moi pourquoi la clé me ​​colle. »

La clé, qui était probablement faite de laiton métallique non magnétique, continuait de tomber chaque fois qu’Overholt retirait sa main. Elle a ensuite essayé la même chose avec une épingle à cheveux qui ne collerait pas non plus.

Comment savons-nous que le vaccin ne vous rendra pas magnétique ?

Eh bien, drôle, vous devriez demander. Avec la montée de la théorie du complot sur les réseaux sociaux, des experts sont sortis et ont expliqué exactement pourquoi cette rumeur populaire n’est pas vraie.

Selon Forbes, une puce électronique ne rend pas votre peau magnétique.

Une micropuce standard mesure 13 mm de long (ou environ un demi-pouce). Une dose standard de Covid-19 est « inférieure à un millilitre (mL), avec une dose typique pour le vaccin Pfizer/BioNTech n’étant que d’environ 0,3 mL ».

Pour cette raison, une micropuce serait beaucoup trop grande pour tenir dans votre vaccin.

En ce qui concerne les métaux dans le vaccin, aucun des vaccins COVID-19 approuvés aux États-Unis ne contient d’ingrédients métalliques qui pourraient vous rendre magnétique.

Les humains sont en fait déjà un peu magnétiques à cause du fer dans notre corps. Cependant, le fer dans notre sang est principalement lié à l’oxygène, ce qui repousse les aimants. Le sang contient également principalement de l’eau, qui, encore une fois, repousse légèrement les aimants.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont également publié une déclaration démystifiant cette affirmation.

Sur leur site Web, ils détaillent comment « Recevoir un vaccin COVID-19 ne vous rendra pas magnétique, y compris sur le site de la vaccination ».

« Les vaccins COVID-19 ne contiennent pas d’ingrédients pouvant produire un champ électromagnétique au site de votre injection », a déclaré le CDC.

Le site Web détaille également comment tous les vaccins COVID-19 sont « exempts de métaux tels que le fer, le nickel, le cobalt, le lithium et les alliages de terres rares, ainsi que de tout produit manufacturé tel que la microélectronique, les électrodes, les nanotubes de carbone et les nanofils semi-conducteurs. . «

Donc, désolé utilisateurs de TikTok, le vaccin ne vous donne aucun super pouvoir magnétique.

Les petits aimants collent probablement à votre peau en raison de la peau collante de la sueur ou des huiles naturelles de votre corps.

