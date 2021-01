TikTok a toujours des problèmes avec les créateurs noirs: « Nous sommes suspendus sans raison »

Les systèmes de modération de contenu sont parmi les éléments les plus cruciaux et les plus importants des plateformes sociales, et lorsqu’ils ne fonctionnent pas ou le font de manière impénétrable, ils risquent de donner lieu à des phénomènes inquiétants. Que font certains utilisateurs noirs elles sont dénoncer TikTok, qui selon les témoignages recueillis par Buzzfeed au fil des mois suspendu plusieurs profils – temporairement ou définitivement – pour des raisons sont faux ou sont le résultat de malentendus même une analyse un peu approfondie.

C’est arrivé à l’homme de 22 ans Cahleb E. Derry, ciblé par des insultes racistes après avoir publié du contenu comique sur les différences culturelles entre blancs et noirs qui avait en fait été apprécié par des centaines de milliers d’utilisateurs. Les algorithmes de TikTok ont ​​également proposé le clip en dehors du cercle des adeptes des jeunes, attirant l’attention des racistes et des suprémacistes qui ont afflué sur son profil pour l’insulter et le menacer. D’après la reconstruction du jeune homme, il est possible que ce nouveau public ait masse a rapporté la vidéo provoquant le blocage du compte. Le garçon, n’expliquant pas comment il aurait pu finir bloqué à la place de ses agresseurs, a demandé au réseau social de revoir sa position, mais les modérateurs ont a confirmé le blocage.

Au même âge Minnie Parks quelque chose de similaire s’est produit: la jeune fille parle souvent des inégalités ethniques et des injustices sur son profil, et pour cela elle attire de nombreux commentaires et menaces de la part de suprémacistes et de racistes. Ces dernières semaines, la jeune fille a utilisé TikTok pour aborder directement ce dernier problème, dénonçant les attaques verbales subies sur la plateforme; Cependant, TikTok a bloqué son profil pour comportement violent. Dans ce cas, il n’est pas clair si les modérateurs ont toujours agi sur la base de rapports d’utilisateurs lancés idéologiquement contre la fille, ou s’ils ont signalement mal compris des menaces reçu en le confondant avec des menaces réelles; cependant, le compte de la fille a été déverrouillé après la demande d’appel.

Quelle que soit la situation, les deux créateurs déclarent avoir été indirectement sanctionnés par la plateforme en fonction de la couleur de leur peau. Les histoires recueillies par Buzzfeed ne sont pas limitées à deux, et l’article a rassemblé les réaction de l’entreprise qui dit qu’il est « déterminé à s’assurer que les règles de l’application et la manière dont elles sont appliquées sont justes et équitables ». Pour les utilisateurs impliqués (et pas seulement) le groupe cependant, il n’en fait pas assez, malgré la mise en place d’un fonds dédié spécifiquement dédié aux créateurs noirs: « C’est comme si à l’extérieur TikTok voulait montrer à tout prix pour nous soutenir et nous soutenir », a déclaré à Buzzfeed Siete White – une autre jeune fille de 22 ans punie du social ; « À l’intérieur, cependant, il y a un problème sous-jacent dans la façon dont le contenu est modéré, qui punit l’activité des noirs, des indigènes et des personnes de couleur et permet à la place aux matières toxiques de proliférer sans être dérangées. »

