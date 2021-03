TikTok a bloqué (plusieurs fois) l’activiste végétalien qui chantait contre McDonald’s

La plateforme de partage vidéo TIC Tac il est confronté chaque jour à des contenus et des profils qui enfreignent les règles du réseau social, mais le cas deKadie Karen Diekmeyer, militante des droits des animaux il est tenu de faire débattre les gens. Notez dans l’application et sur d’autres destinations en ligne telles que Ce professeur végétalien, la femme en a un suspension permanente de TikTok qui affecte les nombreux profils qui ouverture à plusieurs reprises pour poursuivre sa bataille contre la maltraitance des animaux.

La Canadienne de 56 ans est connue sur les réseaux sociaux pour être particulièrement active sur la question du véganisme et de la lutte contre la cruauté envers les animaux, et au cours de ses campagnes en ligne, elle s’est adressée directement à de célèbres chefs et multinationales du calibre de McDonald’s. Sa présence sur TikTok a toujours été controversée en raison de la critiques reçues de ses vidéos par ceux qui mènent un style de vie non végétalien et pas seulement – au point de mener à une pétition en ligne pour son retrait du réseau social. Le blocage définitif du profil de Diekmeyer n’a cependant eu lieu que vers la fin du mois de février; les modérateurs du réseau social n’ont pas fourni d’explications à ce sujet, mais une hypothèse diffusée en ligne est que le blocage dépendait d’une vidéo récente dans laquelle il a attaqué un youtubeur avec une blague sexuelle indépendamment du fait qu’elle était mineure.

Pour Diekmeyer et ses partisans, le blocus n’a pas grand-chose à voir avec l’épisode lui-même et est plutôt une manifestation d’intolérance envers sa philosophie de vie. Depuis la suspension de son compte – fort de 1,7 million d’abonnés – la femme a continué à en créer des secondaires, tous avec le même résultat: chaque nouveau profil a juste le temps de gagner quelques dizaines de milliers de ses adeptes d’origine avant d’être bloqué. Aussi pour cette raison, l’influenceur est transféré définitivement sur YouTube, où sa suite est décidément plus petite mais où pour le moment il ne semble pas risquer d’être expulsé.

