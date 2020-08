Tik-Tok : et maintenant c’est au tour de Twitter de s’y intéresser

Twitter a eu des discussions préliminaires sur une “combinaison” avec TikTok, a rapporté le Wall Street Journal, faisant de la plateforme de médias sociaux le dernier prétendant possible à la populaire application de partage de vidéos.

Comme le souligne le WSJ, il n’est pas certain que Twitter poursuive une éventuelle acquisition de TikTok, et un tel accord se heurterait à de gros obstacles. Le plus grand obstacle à tout accord est le décret de l’administration Trump du 6 août, qui interdit à la société mère de TikTok, ByteDance, de gérer les transactions aux États-Unis. L’ordonnance prend effet dans les 45 jours. L’administration considère l’application chinoise comme une menace potentielle pour la sécurité, bien qu’aucune preuve n’indique que ByteDance ou TikTok ait jamais partagé des données américaines avec le gouvernement chinois. TikTok a déclaré qu’il prévoit de contester l’ordre de l’administration Trump.

Une valse à trois avec Microsoft

Et puis il y a Microsoft, la seule entreprise à ce jour à reconnaître publiquement qu’elle était en pourparlers avec le propriétaire de TikTok, ByteDance, en vue d’une éventuelle acquisition. La WSJ a déclaré que Twitter serait considéré comme un outsider dans une offre d’achat de TikTok, Microsoft étant probablement en tête de liste dans toute transaction. Twitter est beaucoup plus petit que Microsoft, et les sources du WSJ disent que la plateforme sociale pourrait être moins sujette à l’examen antitrust que Microsoft. Mais Twitter n’a pas non plus autant d’argent que le géant du logiciel pour un éventuel achat.

Microsoft a déclaré dans un billet de blog du 2 août que son PDG Satya Nadella avait parlé au président Trump d’une possible acquisition de TikTok, qui inclurait les activités de TikTok aux États-Unis, en Australie, au Canada et en Nouvelle-Zélande. Microsoft a déclaré qu’il s’attendait à ce que ses discussions se terminent le 15 septembre.

Tout accord avec Twitter impliquerait les opérations américaines de TikTok, selon la WSJ.