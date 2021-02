Tiger Woods «  de bonne humeur  » après les procédures de suivi des blessures

Tiger Woods « se remet et est de bonne humeur » après les procédures de suivi pour les blessures subies dans un accident de voiture avec retournement qui a laissé le golfeur vedette gravement blessé à la jambe, ont déclaré vendredi ses représentants.

Les procédures ont été couronnées de succès, a déclaré un tweet de TGR Ventures, l’organisation fondée par Woods, publiée sur le compte du golfeur.

« Tiger et sa famille veulent tous vous remercier pour le merveilleux soutien et les messages qu’ils ont reçus ces derniers jours », indique le communiqué.

Woods, 45 ans, a subi des fractures à la jambe et d’autres blessures dans l’accident de mardi matin près de Rancho Palos Verdes, une ville du sud-ouest du comté de Los Angeles.

Une tige a été placée dans sa jambe et des broches et des vis ont été utilisées pour stabiliser les blessures au pied et à la cheville, a déclaré le médecin-chef du centre médical Harbour-UCLA. Woods a depuis été transféré au centre médical Cedars-Sinai.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.