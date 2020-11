Tiger Trailer retrace la montée, la chute et le retour épique d’une légende du golf sur HBO Max

HBO a publié le premier trailer de leur prochain tigre documentaire. HBO Sports and Jigsaw Productions présente le documentaire en deux parties qui éclaire avec une portée et des détails vastes la montée, la chute et le retour épique de l’icône mondiale Tiger Woods. Le réseau a annoncé le documentaire pour la première fois en juillet de cette année, promettant d’associer certaines des personnes les plus proches au golfeur. La brève bande-annonce couvre beaucoup de terrain en peu de temps, de la grandeur à un jeune âge aux tabloïds plus tard dans la vie.

tigre, qui devait initialement faire ses débuts en décembre, sera maintenant présenté en janvier 2021. Le documentaire est animé par des images inédites et des interviews révélatrices de ceux qui connaissent le mieux Tiger Woods, y compris son ancien cadet et ami proche, Steve Williams; la légende du golf et six fois champion majeur Sir Nick Faldo; L’ami et biographe d’Earl Woods, Pete McDaniel; Le premier véritable amour de Tiger, Dina Parr, et Rachel Uchitel, la femme au centre du scandale sexuel qui a changé à jamais le monde de Tiger, brisant son silence avec sa toute première interview sur leur relation.

tigre est basé sur le livre Tiger Woods par Jeff Benedict et Armen Keteyian. «Peu d’icônes mondiales sont plus visibles et moins comprises que Tiger Woods», a déclaré Peter Nelson, EVP HBO Sports. « Son prodige est venu avec un sacrifice minutieux; son athlétisme perfectionné l’a immobilisé dans l’agonie avant l’âge de 40 ans; sa renommée autodestructrice a permis un monde autodestructeur de secret; et sa réémergence rédemptrice a posé autant de questions qu’elle a répondu – pas seulement sur l’un des plus grands sportifs de tous les temps, mais aussi la grande société américaine qui l’a englouti. » L’histoire professionnelle de Woods est bien connue, mais les aspects des coulisses ont été cachés à la vue du public.

Selon tigre producteur exécutif Alex Gibney, le documentaire HBO Max « est une histoire épique ». Gibney a poursuivi en disant que l’histoire est « pour les amateurs de sport et pour quiconque s’intéresse à la poursuite de la grandeur et au prix de l’ambition payé par les athlètes, en particulier lorsque les parents et la société dans son ensemble les poussent à gagner à tout prix. » En parlant de victoire, Tiger Woods est de retour au sommet. Au moment d’écrire ces lignes, il cherche à briser 70 au premier tour de l’Augusta National pour la deuxième fois de sa carrière de Masters.

Tiger Woods est à égalité au premier rang des victoires du PGA Tour et au deuxième rang des championnats majeurs masculins. Il est largement considéré comme l’un des plus grands golfeurs à avoir jamais joué au jeu et est facilement l’un des athlètes les plus célèbres de tous les temps. Woods est sur le point d’être intronisé au World Golf Hall of Fame en 2021. tigre est réalisé par Matthew Heineman et Matthew Hamachek. Le projet est produit par Alex Gibney, Sam Pollard, Stacey Offman, Richard Perello, Armen Keteyian et Jeff Benedict. Vous pouvez consulter la première bande-annonce de tigre ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube HBO.

