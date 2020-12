‘Tiger King’: Joe Exotic serait « très proche » de la grâce présidentielle pour Donald Trump

Le protagoniste de la série documentaire ‘Tiger King’ de Netflix, Joe exotique, est « très, très proche » de la grâce présidentielle par Donald Trump.

L’équipe juridique de Donald Trump a révélé pour Actualités ABC qu’il y a un certain nombre de demandes de pardon en cours de traitement, y compris celle pour Joe exotique, dont le vrai nom est Joseph Maldano-Passage.

« Nous attendons que le stylo atteigne le papier, nous pensons que nous sommes très, très proches », a déclaré l’avocat de Exotique, Eric aime, sur un éventuel pardon présidentiel.

Exotique est actuellement en prison, où il purge une peine de 22 ans pour une série de crimes, y compris le complot meurtrier contre Carole Baskin.

Commentant via son compte Instagram via ses avocats, Joe exotique a récemment commenté: «Si le président Atout Accordez-moi ce miracle, je dis honnêtement que je laisserai tout ce qui touche au zoo et à cette industrie derrière moi ».

«Je prendrai un chemin plus élevé et travaillerai à leur pardonner. Ils ont un karma beaucoup plus important à gérer un jour et Dieu sait tout », a-t-il ajouté. Exotique.

D’autre part, il y a quelques mois, il a été confirmé qu’une série fictive sur le monde de ‘Roi tigre’ était en développement par Amazone, où Nicolas Cage jouera Joe exotique.