Tiger Attacks Staffer au sanctuaire de sauvetage Big Cat de Carole Baskin

Carole Baskin est de retour dans l’actualité après qu’une attaque de gros chat dans son sanctuaire de tigres ait laissé un membre du personnel grièvement blessé. L’incident s’est produit vers 8h30 jeudi matin lorsque Hillsborough Fire Rescue a répondu à un appel d’attaque d’animaux à Baskin’s Big Cat Rescue, le sanctuaire basé à Tampa rendu célèbre par la série à succès Netflix. Tiger King: meurtre, chaos et folie. Bien que les blessures subies par le tigre aient été importantes, elles ne mettent heureusement pas la vie en danger.

Baskin et son mari Howard ont expliqué les détails de l’incident à TMZ. Candy Couser, bénévole de longue date à Big Cat Rescue, était sur le point de nourrir Kimba le tigre lorsqu’elle a tendu la main dans l’enceinte pour ouvrir la porte. Kimba a alors « mordu dans sa main et a commencé à se débattre », arrachant presque le bras de Couser à l’épaule. Le tigre a ensuite lâché prise lorsque d’autres membres du personnel ont couru vers l’enceinte pour aider Couser, et les employés ont appliqué un garrot et une pression sur les plaies jusqu’à ce que les ambulanciers paramédicaux arrivent pour la transporter dans un hôpital local.

Carole et Howard disent également que Couser était conscient pendant le trajet en ambulance et a insisté pour que le tigre ne soit pas blessé pour l’attaque. Les Baskins ajoutent que Kimba « agissait simplement normalement » parce qu’il y avait de la nourriture, bien que le tigre soit mis en quarantaine pendant les 30 prochains jours par mesure de précaution. Ils suggèrent également que la tentative de Couser d’entrer dans l’enceinte sans assistance était une violation de la politique de sauvetage de Big Cat.

« C’est notre signal universel de NE PAS ouvrir une porte sans que le coordinateur ne vienne l’aider, mais Candy a dit qu’elle ne pensait tout simplement pas quand elle a tendu la main pour la déclipser, » déclara les Baskins. « Il est contraire à nos protocoles pour quiconque de mettre une partie de son corps dans une cage avec un chat à l’intérieur. »

La PDG de Big Cat Rescue, Baskin a éclaté comme un incontournable de la culture pop lorsqu’elle est apparue dans le Roi tigre série documentaire sur Netflix. Soulignant le travail de Baskin au sanctuaire, la série s’est également intéressée à sa querelle en cours avec l’éleveur de grands félins Joe Exotic, culminant avec le fait que ce dernier se retrouve en prison pour avoir prétendument conspiré pour faire tuer Baskin. De derrière les barreaux, Joe a continué à se quereller avec Baskin, offrant son aide dans une nouvelle enquête contre Baskin sur la disparition de son ex-mari Don Lewis.

Baskin a également été présenté comme interprète dans la dernière saison de la série de concours de danse Danser avec les étoiles. Avec son partenaire Pasha Pashkov, Baskin avait dansé sur des chansons sur le thème des grands chats comme L’oeil du tigre et Cercle de la vie avant qu’elle ne soit éliminée par le troisième épisode. Bien qu’elle n’ait pas duré longtemps dans la série, les choses semblent toujours bien mieux se passer pour Baskin que Joe Exotic, qui a encore de nombreuses années de prison devant lui à purger – malgré l’optimisme de son équipe juridique quant à une grâce présidentielle. .

Si vous ne l’avez pas fait en mars, vous pouvez regarder tous les épisodes de Tiger King: meurtre, chaos et folie sur Netflix. Cette nouvelle nous vient de TMZ.

Sujets: Tiger King, Netflix, Streaming