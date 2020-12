Tiffany Haddish ne craint pas de ne pas passer ses vacances avec le commun: «J’ai besoin d’espace»

Le célèbre couple passera les vacances à part et « c’est un peu comme » Haddish l’aime pour avoir de l’espace pour créer.

Leur amour s’est épanoui pendant qu’ils se sont mis en quarantaine ensemble pendant la pandémie de COVID-19, mais Tiffany Haddish et son petit ami Common choisissent de passer les vacances à part. Les deux artistes ont révélé plus tôt cette année qu’ils étaient en couple et depuis, ils n’hésitent pas à partager leurs affections verbales les uns envers les autres. Même si le couple aime passer du temps ensemble, Haddish a récemment révélé qu’elle allait avoir de l’espace de son homme dans les semaines à venir. « De toute façon, nous ne sommes pas sous les uns les autres tous les jours », a déclaré Haddish PERSONNES. « Il enregistre son album en ce moment, je travaille sur une émission de télévision en ce moment. Même avant quand la pandémie est survenue pour la première fois, nous n’étions pas ensemble tous les jours. C’était trois, peut-être quatre jours par semaine. » « C’est comme ça que j’aime ça, parce que j’ai besoin d’espace », a ajouté Haddish. « J’aime pouvoir créer tout ce que j’essaie de créer, et si je suis avec quelqu’un, je veux beaucoup me concentrer sur eux et cela peut devenir une distraction. C’est aussi ce que j’aime chez lui. Il est comme, « Si vous devez y aller, vous pouvez y aller. Je n’essaye pas de vous retenir. » «

Jerritt Clark / Intermittent / La comédienne a également parlé de sa relation ludique avec le rappeur, affirmant qu’ils étaient les meilleurs amis. «Nous jouons à des jeux, nous rions, nous dansons et tout, ou nous allons simplement nous recroqueviller», dit-elle. « Nous prenons du temps l’un pour l’autre. Nous nous amusons. » Même si Haddish apprécie son espace, elle a dit qu’elle s’attendait à ce que Common lui demande de passer des vacances avec lui pour les vacances. «Il pouvait juste lire mon visage, c’était sur FaceTime. Il me dit: ‘Tiff, je t’aurais demandé, mais tu as parlé de la façon dont tu veux passer plus de temps avec ta grand-mère.’ Je me suis dit: ‘Je sais, mais tu aurais dû me le demander de toute façon pour que je puisse te refuser!’ « [via]