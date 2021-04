‘Thunder Force’ et la montée des grosses super-héros féminines

Ma vie était un enfer en tant qu’enfant.

J’étais grosse et en colère et j’avais une maison instable. Pour aggraver les choses, d’autres enfants pouvaient le sentir à mon sujet – ma vulnérabilité était évidente.

Ma personnalité indéniablement grande – avec des cheveux rouge vif et une curiosité insatiable – a fait de moi une cible. J’ai été si mal et si souvent victime d’intimidation que j’ai développé un personnage capable de le gérer. Cette personne n’a pas fait peur facilement, c’était dur et inchangé.

J’ai appris à ignorer les critiques que mes intimidateurs m’ont adressées en identifiant leurs faiblesses.

Par exemple, le petit David m’a traité de grosse salope, mais je savais que David venait d’une famille très religieuse et avait peur de l’enfer. Je savais que si je lui disais d’y aller, il pleurerait.

Connor pouvait se moquer quand je passais, mais les notes de Connor étaient terribles et insulter son intelligence le faisait rougir. Jessica pourrait chuchoter à mon sujet dans le bus scolaire, mais je savais qu’elle embrassait des garçons et je ne voulais pas que ses parents le sachent. Elle a appris à éviter mon regard.

J’ai fait peur à certaines personnes à l’école en vieillissant parce que j’ai trouvé qu’il valait mieux être quelqu’un que les gens évitaient plutôt que d’être quelqu’un sur qui ils marchaient.

Ma grosseur pouvait faire de moi une cible, mais ma taille me rendait aussi intimidante, d’autant plus que je suis devenue athlète. C’était un peu ma superpuissance.

Alors, quand j’ai poussé le jeu Thunder Force J’ai été ému aux larmes par le portrait de deux grosses filles qui deviennent amies et finissent par gagner littéral superpuissances.

Pour la première fois de ma vie, j’ai vu à l’écran deux côtés de mon gros moi d’enfance: l’ultra-intellectuel et le terrifiant dur à cuire. Non seulement je regardais un film de super-héros sur les grosses femmes, mais je regardais deux gros enfants naviguer ensemble dans un monde de haine.

Thunder Force, qui vient de débarquer sur Netflix, dépeint des héros qui comprennent ce que c’est que d’être gros, maltraité et en colère comme l’enfer. Octavia Spencer et Melissa McCarthy se réjouissent en tant qu’amies d’enfance Emily et Lydia, qui se séparent, se reconnectent à l’âge adulte et finissent par devenir des coéquipières super puissantes.

J’étais émerveillé en regardant ce film à gros budget sur deux grosses femmes. C’étaient les super-héros dont j’avais besoin quand j’étais enfant.

Bon sang, ce sont les super-héros dont j’ai besoin en ce moment.

L’intrigue de Thunder Force est amusant et stimulant

Dans l’univers du film, les rayons cosmiques interstellaires ont frappé la Terre, n’affectant qu’un petit pourcentage de la population. Ces personnes deviennent des super-vilains, connus sous le nom de mécréants. Les mécréants sont très actifs et complètement débridés dans le monde d’Emily et Lydia – et les parents d’Emily, des généticiens à la recherche d’un moyen de créer des super-héros, sont tués par des mécréants devenus fous quand elle est jeune.

Lorsqu’elle est inscrite dans une école publique de Chicago, la brillante future généticienne Emily rencontre la percutante et folle Lydia, sa future meilleure amie. Emily est taquinée et intimidée par les autres enfants pour être une «nerd» et Lydia utilise sa nature optimiste et sa grande taille pour les intimider et laisser Emily seule.

Les deux se disputent en tant que jeunes adultes, une expérience assez commune, mais se reconnectent lorsque Lydia invite Emily à leur réunion d’école.

À l’insu de Lydia, Emily n’a pas le temps de se réunir car elle a enfin terminé le travail de ses parents: elle a trouvé comment donner des super pouvoirs aux gens ordinaires. À partir de là, nos héros surpuissants – Lydia a une super force et Emily a le pouvoir de l’invisibilité – affrontent les mécréants, ne voulant plus se recroqueviller dans la peur.

En regardant le film, je me suis senti presque vibrer d’excitation. Je n’avais jamais vu de grosses femmes comme des super-héros à l’écran joués par de vrais acteurs de taille. Plus important encore, leurs corps ne sont jamais commentés dans le film – Thunder Force est, en fait, visiblement absent de grosses blagues. C’est, cependant, puissant et hilarant.

Regarder Lydia utiliser sa taille pour vaincre la morve toujours aimante des méchants tandis qu’Emily utilise son invisibilité pour les déjouer, sans aucune excuse pour l’espace qu’ils occupent, me fait me sentir un peu plus courageux d’être mon gros moi.

L’enfant qui a été harcelé sans relâche parce qu’il était gros n’aurait jamais pu rêver d’une si bonne représentation.

À certains égards, les mécréants dans leur ensemble sont une métaphore de l’assaut du dégoût, de la haine et de la discrimination avec lesquels les personnes grasses vivent.

Et, quand Emily et Lydia se mobilisent pour leur faire face, ce sont deux grosses personnes qui refusent de céder.

À présent c’est une superpuissance.

SE Fleenor écrit des romans et des articles centrés sur les identités queer, le féminisme, la culture pop et la littérature. Leur travail apparaît dans The Independent, Buzzfeed Reader, Vice, them.us et SYFY WIRE, entre autres. Ils co-organisent Bitches on Comics, un podcast sur la culture pop et les bandes dessinées, et sont rédacteurs pour DecodedPride.com et QueerSpec.com.