Thunder Force arrive sur Netflix avec Melissa McCarthy et Octavia Spencer en tant que super-héros

Melissa McCarthy et Octavia Spencer lorsque Netflix lance la nouvelle comédie de super-héros Thunder Force le 9 avril.

Le duo comique acquiert des pouvoirs spéciaux et protège sa ville dans une aventure de haut vol du réalisateur Ben Falcone. Aujourd’hui, nous jetons un premier regard sur Thunder Force avec la première bande-annonce et la nouvelle affiche, qui montre les amis super-héros Lydia et Emily habillés et prêts pour l’action.

Thunder Force vient de l’équipe mari et femme de Melissa McCarthy et Ben Falcone, avec Falcone qui écrit le scénario lui-même cette fois-ci. Le couple a récemment travaillé ensemble sur Superintelligence, qui a été créée en novembre dernier sur HBO Max. Ensemble, ils ont également collaboré aux comédies Vie de la fête, Le patron et Tammy. Maintenant, ils s’attaquent au genre de super-héros extrêmement populaire avec un film de bande dessinée pas comme les autres avant lui.

« Dans un monde où les super-vilains sont monnaie courante, deux meilleurs amis d’enfance séparés se retrouvent après que l’un d’eux a conçu un traitement qui leur donne le pouvoir de protéger leur ville. »

Melissa McCarthy et Octavia Spencer précédemment travaillé ensemble sur Superintelligence, où Spencer a fourni l’une des voix du film. Ils sont également tous deux apparus dans le fantasme mystérieux de 2007 Les neuf ainsi que la comédie dramatique de 2008 Gens assez laids. Thunder Force C’est la première fois que les deux actrices font équipe en tant que chefs de file.

Thunder Force est l’une des grandes nouveautés à venir sur Netflix en 2021. Elle arrivera juste à temps pour la semaine de relâche et est l’une des pièces maîtresses de la gamme d’avril de Netflix. Le film était terminé avant le verrouillage en mars dernier. Depuis lors, Melissa McCarthy est passée au tournage d’un petit rôle dans la prochaine suite de Marvel Thor: l’amour et le tonnerre, où elle jouera une actrice jouant le rôle d’Hela. Elle tourne également actuellement le remake de Disney La petite Sirène, où elle jouera l’incarnation en direct de la méchante Ursula.

