« Thor Love & Thunder »: Sam Neil fait allusion à un nouveau camée MCU

Être fidèle à son style particulier de comédie, quand Taika waititi créé en 2017 « Thor: Ragnarok« A présenté une grande surprise aux fans de merveille avec trois camées dont il n’y avait aucune mention préalable et auxquels aucun spectateur ne s’attendait sûrement.

Tout se résume à la séquence dans laquelle Thor revenir à Asgard, oùe Loki (faire semblant d’être Odin) aurait commandé une production théâtrale sur sa vie, se présentant comme un héros. L’Asgardien responsable du jeu Loki ce ne serait rien de moins que Matt Damon, tandis que Thor Oui Odin ont été interprétés par Luke Hemsworth (frère de Liam) et Sam neill respectivement.

Ce n’est pas seulement l’une des blagues les plus applaudies du film. Les fans se seraient demandé si ce trio de personnages en particulier pourrait revenir pour participer au prochain épisode des aventures du dieu du tonnerre.

« Thor: l’amour et le tonnerre« A déjà commencé à tourner en Australie et des rapports indiquent que Matt Damon il est en quarantaine pour mener à bien sa participation au film. Aucune rumeur ou rapport n’a été avancé sur le frère de Hemsworth, mais Sam neill a déjà commencé à commenter leur apparition potentielle, plus récemment dans une conversation avec Entertainment Tonight.

«Je pense que les chances sont raisonnablement élevées. Taika a quelque chose dans sa manche. Nous allons voir ce qui se passe. Le voyage entre la Nouvelle-Zélande et l’Australie est problématique pour le moment, mais nous verrons si quelque chose peut marcher », révélerait l’acteur.

Les déclarations de l’acteur présentent une position confiante qu’une nouvelle collaboration avec Waititi pourrait être effectuée. Selon le contexte du caméo, il se peut que votre participation soit enregistrée dans un lieu séparé des autres acteurs et ensuite ajoutée en post-production.

Le film a déjà un casting multi-étoiles dans lequel Chris Hemsworth sera accompagné de Tessa Thompson, Natalie Portman, Jaimie Alexander, et le même Taika Waititi, qui va répéter son rôle de Korg.

Ils rejoignent Balle chrétienne en tant qu’antagoniste de l’histoire et Karen Gillan, Chris Pratt, Dave Bautista Oui Sean Gunn de « gardiens de la Galaxie». Le film devrait sortir en salles en mai 2022.