«Thor; Love & Thunder »: Qui est Gorr the God Butcher?

Peut-être le Avengers n’existe plus en tant que tel (pour l’instant), mais Thor joue encore un rôle important dans l’avenir de la MCU. La phase 4 recevra « Thor: Amour et tonnerre«En février 2022 et avec cela, nous ne verrons pas seulement Taika waititi reprendre les rênes du film avec Chris Hemsworth.

Le gagnant du Oscar Natalie Portman reviendra dans la saga avec une version renouvelée de Jane Foster, qui dans ce film portera le légendaire Mjolnir et assumera l’identité de « Le puissant thor». Cependant, l’implication inattendue de Balle chrétienne a suscité l’enthousiasme de ses fans en révélant le rôle qu’il jouera: Gorr, le dieu boucher.

Il y a une raison pour laquelle son surnom est « Boucher des dieux». Gorr est un tueur en série qui se concentre exclusivement sur les dieux. Ses origines remontent à une humble planète, dans laquelle, malgré une vie simple, elle était heureuse. Lorsque sa famille a été tuée, il a supplié les dieux de l’univers de l’aide, mais ses prières n’ont jamais été exaucées.

À ce moment-là, Gorr a pris la décision que les dieux ne méritent pas la dévotion qu’ils reçoivent, ils doivent donc être éliminés, consacrant toute son existence à détruire chacun d’eux, quel qu’en soit le prix. Il se peut que ce soit simplement un extraterrestre commun qui se prête facilement à la torture et Gorr a un as dans sa manche.

Celui-ci réussit à prendre possession d’une arme ancienne appelée «la nécro-épée». Avec lui, il a réussi à gagner l’immortalité, la force, la vitesse, la résistance, la régénération et le vol. De plus, son arme lui permet de créer de grandes constructions pointues avec lesquelles il peut attaquer ses adversaires et créer de petits serviteurs qu’il appelle « Berserkers noirs».

Bien que sa dépendance à la nécrosée présente une grande faiblesse, car sans elle elle perdrait tous ses pouvoirs, Gorr Elle est animée par une haine au plus profond de son cœur, alimentée par un sentiment de dégoût de soi pour la «tâche difficile» qu’il doit affronter.

Son inimitié avec Thor Il remonte à la Terre au Moyen Âge. Gorr Il aurait capturé le jeune dieu et torturé pour obtenir des informations sur l’entrée d’Asgard, mais il réussirait à s’échapper, le blessant gravement et le laissant pour mort. Dans les bandes dessinées, quand Gorr réapparaît au présent, Thor il rejoindrait sa jeune version et une ancienne version du futur pour mettre un terme à cet ennemi pour de bon.

Après la bataille, l’esprit de Thor serait sans fondement de peur et de doute sur le rôle des dieux dans l’univers, le forçant à partir Mjolnir pour se sentir indigne. Ce serait à ce moment-là où Jane Foster prendrait sa place temporairement comme « Le puissant thor». Il ne reste plus qu’à voir comment l’histoire du méchant correspond au MCU.