Thor: Love and Thunder Rotten Tomatoes se classe parmi les plus bas du MCU

Maintenant que les critiques sont là, le score de Rotten Tomatoes pour Eou : Amour et tonnerre a maintenant été révélé. Et ce n’est pas une bonne nouvelle pour la suite Marvel du réalisateur Taika Waititi. Thor : Amour et tonnerre se situe actuellement à 72% sur la base de 148 critiques qui, bien qu’un score assez digne, placent la suite dans le bas de gamme des sorties Marvel. Bien que Rotten Tomatoes ne soit certainement pas l’alpha et l’oméga de la critique de film, il offre au moins une idée de la place de la tranche MCU dans la franchise, et hé, c’est juste un peu amusant, d’accord?

«À certains égards, Thor: Love and Thunder ressemble à Ragnarok redux – mais dans l’ensemble, il offre suffisamment de plaisir rapide pour en faire un ajout digne du MCU», déclare le consensus critique de Rotten Tomatoes.

Le 29e volet de l’univers cinématographique Marvel de longue date, Thor : l’amour et le tonnerre 72 % le placent en dessous du premier Thor l’aventure (qui se situe à 77%) et juste devant le très décrié Thor: Le Monde des Ténèbres (qui se situe à seulement 66% tout juste frais). Thor : l’amour et le tonnerre score est bien en deçà de celui de Thor : Ragnarokqui se situe au sommet du classement général du MCU avec un tout nouveau 93%.

Les seuls films Marvel à la traîne Thor : Amour et tonnerre sommes L’homme de fer 2 (à égalité avec 72 %), L’incroyable Hulk (67 %) et Éternels qui, à 47%, reste le seul film « Rotten » de l’univers cinématographique Marvel. Se tenant triomphalement en haut de la table se tiennent des gens comme Panthère noire (96%), Avengers : Fin de partie (94%), et le premier Homme de fer (94%).





Alors que Thor : l’amour et le tonnerre Le score de Rotten Tomatoes pourrait augmenter ou diminuer au cours des prochains jours environ, il est peu probable qu’il change radicalement. Qui veut dire Thor : Amour et tonnerre n’a pas impressionné les critiques au même niveau que la majorité de la série Marvel. Bien sûr, le score d’audience attend toujours…

Thor: Love and Thunder sortira en salles plus tard cette semaine

Thor : Amour et tonnerre trouve Thor dans un voyage différent de tout ce qu’il a jamais affronté – une quête de paix intérieure. Mais sa retraite est interrompue par un tueur galactique connu sous le nom de Gorr le dieu boucher, qui cherche l’extinction des dieux. Pour combattre la menace, Thor demande l’aide du roi Valkyrie, de Korg et de l’ex-petite amie Jane Foster, qui – à la surprise de Thor – manie inexplicablement son marteau magique, Mjolnir, en tant que Mighty Thor. Ensemble, ils se lancent dans une aventure cosmique déchirante pour découvrir le mystère de la vengeance du Dieu Boucher et l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard.





Réalisé par Taika Waititi, qui a co-écrit le scénario avec Jennifer Kaytin Robinson, Thor : Amour et tonnerre stars Chris Hemsworth reprenant le rôle de Thor aux côtés de Christian Bale dans Gorr le dieu boucher, Tessa Thompson dans Valkyrie, Natalie Portman dans Jane Foster / Mighty Thor, Taika Waititi dans Korg, Jaimie Alexander dans Sif et Russell Crowe dans Zeus.

Thor : Amour et tonnerre devrait sortir aux États-Unis le 8 juillet 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU.