Thor: Love and Thunder demande à James Gunn de consulter sur l’arc de l’histoire des gardiens

James Gunn travaille avec Taika Waititi sur Thor: l’amour et le tonnerre. Le réalisateur a révélé la nouvelle sur les réseaux sociaux après qu’un fan a posé des questions sur son implication. La production de la suite tant attendue a débuté plus tôt cette semaine en Australie avec l’aide supplémentaire de certains gardiens de la Galaxie membres de la distribution. Depuis que les Gardiens ont été confirmés pour participer à la prochaine aventure solo de Thor, des questions sur l’implication de Gunn dans la suite se sont posées.

Oui. Faisait. Ils sont entre de bonnes mains avec @TaikaWaititi. https://t.co/AtGv7OQJkw – James Gunn (@JamesGunn) 27 janvier 2021

Un fan de Marvel Cinematic Universe a récemment demandé à James Gunn s’il consultait Taika Waititi depuis Thor: l’amour et le tonnerre fonctionnalités gardiens de la Galaxie personnages. « Oui. Je l’ai fait. Ils sont entre de bonnes mains avec Taika Waititi », a répondu le directeur. Gunn n’est pas entré dans plus de détails, mais les fans sont ravis de savoir que les Gardiens vont suivre au moins une partie de l’arc de l’histoire de la suite. L’équipe a été introduite pour la première fois en Guerre d’infini, qui a continué dans Avengers: Fin de partie, et beaucoup ont voulu voir plus d’interaction entre le dieu du tonnerre et ses nouveaux amis.

Thor: l’amour et le tonnerre met en vedette Chris Hemsworth, Tessa Thompson et Natalie Portman, ainsi que Christian Bale. En plus des personnages des Gardiens, il pourrait y avoir encore plus de camées. Thompson a récemment tease encore plus de personnages MCU pourraient faire une apparition dans la suite. « Et je dirais qu’il se passe des trucs sympas. Nous avons de nouveaux personnages; nous avons des gens potentiellement d’autres poches du MCU. Et puis nous avons des gens, peut-être, que nous avons déjà vus. » Jusqu’à présent, Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan et Sean Gunn sont les seuls gardiens à avoir rejoint le Thor: l’amour et le tonnerre jeter.

Taika Waititi a également été très occupée depuis son arrivée au MCU avec Thor: Ragnarok. Il a consulté sur Guerre d’infini et Avengers: Fin de partie, tout en accumulant des nominations aux Oscars pour des projets comme Jojo Lapin. Si tout cela ne suffisait pas, il a pu terminer la photographie principale sur Next Goal Wins à la fin de 2019. Il a même trouvé le temps de diriger et d’agir. The Mandalorian, tout en négociant un accord avec Lucasfilm pour diriger le sien Guerres des étoiles film, qui est en cours d’écriture. James Gunn et Taika Waititi se sont très occupés depuis leur adhésion au MCU.

Pour ce qui est de James Gunn, il est sur le point d’en finir à 100% La brigade suicide pour Warner Bros.et DC. Il a également été récemment annoncé que la production avait officiellement commencé le Pacificateur série dérivée, qui sera diffusée sur HBO Max. Après avoir terminé les tâches de campagne promotionnelle pour les deux projets susmentionnés, Gunn retournera dans sa famille Marvel pour commencer à travailler sur le tant attendu Les gardiens de la galaxie Vol. 3. Vous pouvez vérifier Twitter officiel de James Gunn réponse à rejoindre le Thor: l’amour et le tonnerre équipe ci-dessus.

