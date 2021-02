Thor: Love and Thunder aurait-il un camée MCU secret surprise?

Thor: l’amour et le tonnerre semble ramener toute une série de visages familiers de l’univers cinématographique Marvel, et maintenant, une nouvelle rumeur a émergé affirmant qu’un autre Vengeur a été ajouté à la liste: Brie Larson’s Capitaine Marvel. Teasé par des sources qui ont déclaré que le camée secret était joué par « un lauréat / nominé aux Oscars et un super-héros », la rumeur dit également que « bien que des images d’un plateau aient inclus certaines des stars du film, notre actrice a filmé dans le plus grand secret pour en faire une surprise pour les téléspectateurs. » Eh bien, considérez cette surprise de Thor: Love and Thunder gâchée.

Bien que les sources n’indiquent pas clairement que le personnage en question est Carol Danvers AKA Capitaine Marvel, il ne faut pas un génie du calibre de Tony Stark pour assembler les pièces. Une apparition du héros MCU de Larson aurait également du sens étant donné que Thor: l’amour et le tonnerre cherche à explorer son principal terrain de jeu, l’espace extra-atmosphérique.

Capitaine Marvel se présenter permettrait également de suivre ce qui a été récemment révélé sur la distribution toujours croissante du film de Tessa Thompson, qui reprend son rôle de Valkyrie dans la suite à venir. « Et je dirais qu’il se passe des trucs sympas. Nous avons de nouveaux personnages; nous avons des gens potentiellement d’autres poches du MCU », a révélé Thompson. «Et puis nous avons des gens, peut-être, que nous avons déjà vus.

Thor: l’amour et le tonnerre tourne actuellement en Australie, et il a depuis été révélé que Chris Pratt, Dave Bautista et Karen Gillan, ainsi que plusieurs autres membres de la gardiens de la Galaxie, apparaîtra pour une petite partie du film. Thor: Le quatrième Thor mettra également en vedette Thompson dans le rôle de Valkyrie, Jaimie Alexander dans le rôle de Lady Sif et Natalie Portman, qui reprendra le rôle de Jane Foster.

Bien que l’on sache peu de choses sur le directeur de Thor: l’amour et le tonnerre, il a été révélé lors du récent Disney Investor Day que Le Chevalier Noir La star Christian Bale représentera le Thor le méchant Gorr the God Butcher, un extraterrestre dont la haine des dieux le conduit dans une mission de vengeance à travers le temps et l’espace. Natalie Portman ne peut pas non plus s’empêcher de révéler qu’elle s’habillera comme The Mighty Thor dans Amour et tonnerre, avec l’actrice confirmant qu’elle s’était entraînée « à ressembler à une figurine d’action … Oui, The Mighty Thor », avant de doubler avec, « The Jane Foster Thor s’appelle The Mighty Thor. »

Cela signifie probablement que Thor: l’amour et le tonnerre trouvera Jane Foster en train de jouer le rôle de Thor, tout comme elle l’a fait dans les bandes dessinées, qui l’ont trouvée devenir le héros de Marvel tout en recevant un traitement pour le cancer du sein, avec le pouvoir du marteau de Thor à la fois restaurer sa force et empêcher son traitement contre le cancer de fonctionner, mettant elle dans une situation impossible.

Qu’il s’agisse Capitaine Marvel fera une apparition de camée reste à voir, mais avec Thor: l’amour et le tonnerre dégageant une ambiance sérieuse « Avengers 5 », ils auraient tort de ne pas inclure le membre le plus fort. Mais ne dites pas à Thor que nous avons dit ça …

Après de nombreux remaniements de Marvel, Thor: l’amour et le tonnerre devrait sortir en salles le 18 février 2022. Cela nous vient grâce à Crazy Days and Nights.

Sujets: Thor 4, Captain Marvel