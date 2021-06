Thor: Love And Thunder a terminé le tournage en Australie

Il a écrit à côté d’une photo de lui et Thor réalisateur Taika Waititi: « C’est une conclusion sur Thor: l’amour et le tonnerre, c’est aussi la journée nationale de ne pas fléchir alors j’ai pensé que cette photo super détendue était appropriée.

« Merci à tous les acteurs et à l’équipe qui ont fait cet autre incroyable voyage Marvel. Bouclez-vous, préparez-vous et à bientôt dans les cinémas !! »

Natalie Portman a confirmé que Jane reviendrait à Thor: l’amour et le tonnerre avec les pouvoirs du dieu nordique et certains des siens. Nous ne savons pas quels pouvoirs elle va encapsuler, mais dans la série de bandes dessinées, les pouvoirs de Jane incluent la création d’illusions sur elle-même et la téléportation.

Chris a ajouté à ComicBookMovie l’année dernière : « C’est l’un des meilleurs scripts que j’ai lus depuis des années. C’est Taika à son niveau le plus extrême et le meilleur. Si la version que je lis est celle avec laquelle nous fonctionnons, ça va être assez fou. »

Aux côtés de Chris et Natalie, Tessa Thompson reviendra dans le rôle de Valkyrie, King of New Asgard et Matt Damon est répertorié comme jouant « l’acteur Loki ».