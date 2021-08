Thor 4: Love and Thunder, le film le plus fou de Marvel ?

Thor : Love and Thunder (Amour et Tonnerre) compter sur le retour de Jane Foster (Natalie Portman) à la vie DE tHOR le Dieu du tonnerre, mais avec une touche spéciale. L’épouse de l’Asgardien sera digne de soulever le puissant marteau Mjolnir et vous obtiendrez les pouvoirs du héros. Certains mentionnent même qu’elle sera encore plus puissante que lui. Thor.

Un autre aspect unique du film est la participation de personnages tels que Gorr Le Dieu Boucher et Zeus, joué par Christian Bale et Russell Crowe.

Vous pouvez également vous attendre à des retours de Valkyrie (Tessa Thompson), Sif (Jaimie Alexander) Korg (Taika Waititi) et les Gardiens de la Galaxie : Peter Quill (Chris Pratt) et Karen Gillan (Nebula). Tout indique que le prochain film de Thor Love and Thunder aura une grande portée dans la mythologie du héros dans le Univers cinématographique Marvel.

C’est peut-être le projet le plus ambitieux avec le personnage comme protagoniste.

Thor : Love and Thunder est un film très fou

Le réalisateur du film, Taika waititi, exprimé à propos de la bande :« C’est tellement fou que ça ne devrait presque pas être fait ». Le cinéaste a fait remarquer : « Entre nous et les lecteurs, j’ai fait des choses folles dans ma vie. J’ai vécu comme dix vies. Mais c’est le film le plus fou que j’ai jamais fait. »Waititi a reconnu le projet qui suscite la curiosité des fans du Dieu du tonnerre, non seulement à cause de ces déclarations, mais à cause de ce qu’est un quatrième film du héros de la MCU.

Des fuites de séquences de tournage ont montré aux acteurs Chris Hemsworth et Natalie Portman en parfaite condition physique, prêts à donner vie à leurs versions respectives de Thor comme jamais vu auparavant.

L’Asgardien a pris très au sérieux les conseils de sa mère en Avengers : Fin de partie et s’est mis en forme.

L’interaction entre des personnages tels que Valkyrie et Sif, ou Peter Quill avec Nebula. Le film présente différentes alternatives avec la présence de tant de noms dans le casting. « Il y aura beaucoup plus d’émotion dans ce film. Beaucoup plus d’amour. Beaucoup plus de tonnerre. Et bien plus encore. Thor, si vous avez vu les photos « , a souligné le réalisateur du film.