Thomas Ravenel défend Kathryn Dennis et attaque Patricia Altschul

Thomas Ravenel de Charme du sud a lancé l’attaque lorsque Patricia Altschul a tweeté sur la diffusion de mensonges sur la famille de quelqu’un.

Jennifer Snowden, Patricia Altschul, Whitney Sudler-Smith, Ashley Jacobs, Thomas Ravenel | Paul Cheney / Bravo / Banque de photos NBCU

«Les rumeurs non fondées sur la famille de quelqu’un sont vicieuses, malveillantes et pernicieuses…», Altschul a écrit. Les fans ont supposé qu’Altschul faisait référence à la rumeur lancée par Kathryn Dennis à propos du mariage de Cameran Eubanks. Une adepte de Twitter a déclaré qu’elle avait eu un échange de messages directs avec Altschul à propos du tweet.

L’abonné a posté l’échange sur le fil. «Vous ne pouvez cacher la vérité que si longtemps, puis tout sortira», a écrit Altschul. «Et ce n’est pas joli.»

Ravenel, qui partage deux enfants avec Dennis, a lancé sa propre tirade sur Twitter, claquant Altschul, puis révélant qu’il avait l’intention de poursuivre en justice.

Thomas Ravenel envisage d’intenter une action en justice?

Ravenel a lancé un tweet en réponse à la remarque d’Altschul. « Le plus grand menteur / fraude que j’ai jamais connu est quelqu’un qui est le faux tableau des tabloïds en ligne de Bravo dépeint comme un saint: Patricia Altschul, » Ravenel tweeté. Ajoutant: «Désolé @WSUDLERSMITH mais votre mère est une poubelle menteuse. #Les faits. »

Un abonné de Twitter a répondu que ce n’était pas agréable de parler ainsi de la mère de quelqu’un. Mais Ravenel a répondu: «Je sais que ce n’est pas de sa faute si sa mère est si foutue, mais le monde a besoin de savoir avant de baiser d’autres personnes avec des enfants.» Il a ajouté: «Elle ment pratiquement la moitié du temps qu’elle ouvre son piège.»

Thomas Ravenel, Whitney Sudler-Smith | Paul Cheney / Bravo / Banque de photos NBCU

Une autre personne a demandé la «vérité» sur Altschul. C’est à ce moment que Ravenel a laissé entendre qu’il prévoyait une poursuite. «Tout cela sortira dans un prochain procès», a-t-il écrit.

Pourquoi Patricia Altschul et Thomas Ravenel se disputent-ils?

Ravenel était un invité fréquent chez Altschul et les deux étaient amis. Alors qu’est-ce qui a changé? Le casting s’est distancé de Ravenel lorsqu’il a été accusé d’avoir agressé sexuellement la nounou de ses enfants. Mais Ravenel a également suggéré qu’Altschul a essayé de l’envoyer en prison aussi.

«Alors ma famille m’a donné l’acte anti-émeute», a-t-il tweeté et supprimé en octobre 2019. «Ils ont dit que j’avais pris de très mauvaises décisions et que tout se résumait à une chose: associer avec des ordures. Quand j’ai demandé à qui ils parlaient, le nom que j’ai entendu vous surprendra mais si vous saviez seulement. PATRICIA ALTSCHUL. »

Patricia Altschul, Cameran Eubanks | Banque de photos Ralph Bavaro / Bravo / NBCU via Getty Images

Il a insisté sur le fait que «tout sera révélé» et il allait faire remonter la «vérité» à la surface. «Je l’ai laissée me saccager pendant un an tout en gardant le silence», a-t-il écrit. «Elle était implacable. Mentir à gauche et à droite sur moi à la télévision nationale et me saccager sur les réseaux sociaux. La vérité sur elle doit être révélée.

Altschul s’est généralement abstenu de prendre l’appât de Ravenel. Mais il a continuellement tweeté à son sujet. En juin, il a laissé entendre qu’elle avait tenté de le détruire. «Eh bien, c’est ce qu’elle mérite, mais personnellement, je ne souhaiterais cela à personne. Contrairement à elle, je n’essaye pas de détruire les gens. Je souhaite seulement révéler son vrai personnage dont Bravo est flagrant [sic]», Il a rédigé des rapports à la page Six.