Thomas Happ nous surprend avec le troisième trailer d’Axiom Verge 2

La suite de l’un des metroidvanias les plus appréciés est très proche. Thomas Happ nous ravit avec le troisième trailer d’Axiom Verge 2.

Bien que nous attendions toujours de connaître sa date de sortie, nous avons aujourd’hui la chance Troisième remorque Axiom Verge 2. Son propre créateur, Thomas Happ, a révélé de nouveaux détails sur son titre d’action-aventure de style Metroidvania très attendu.

L’histoire d’Axiom Verge 2 ne dépendra pas directement de celle de 1. A l’occasion du Future Games Show: Spring Showcase, le développeur a parlé un peu plus du projet qui a été Axiom Verge et de la manière dont ce deuxième volet se développe son univers.

En tant que tel, Happ précise que le jeu n’est pas une suite directe du premier titre. Ce sera une histoire qui se déroule dans le même monde et qui nous amène à connaître des endroits complètement différents.

En fait, beaucoup de ses événements seront placés avant les événements du premier jeu, mais son histoire ne dépendra pas directement de lui, il sera donc possible de jouer à n’importe lequel d’entre eux dans l’ordre que nous voulons.

Thomas Happ a également partagé des détails sur l’intrigue du jeu, bien qu’il n’ait abordé que les points centraux pour ne pas se plonger dans les spoilers. Expliquez que dans le jeu, nous prendrons le contrôle d’Indra, un milliardaire excentrique qui contrôle le conglomérat Worldwide Globe 3.

Il s’aventurera dans un voyage en Antarctique où, dit-on, se trouve un monde complètement alternatif au nôtre et où il est possible de voir des écosystèmes allant des montagnes enneigées, des lacs et des déserts aux ruines d’une ancienne civilisation.

Comme son prédécesseur, Axiom Verge 2 aura un schéma de jeu similaire dans lequel nous utilisons diverses armes, affrontons des ennemis de différentes tailles et découvrons des zones cachées avec leurs propres secrets. Cependant, nous connaîtrons tous ces contenus une fois que le jeu arrivera entre nos mains.